Чемпионат Европы: Варвинец - молодец!

Украинка Ирина Варвинец стала самой титулованной биатлонисткой континентального первенства, завоевав персональные золото и серебро, а также став чемпионкой в составе украинской команды в смешанной эстафете.

Героиня европейского первенства Ирина ВАРВИНЕЦ. Фото: biathlonworld.com

В итальянском местечке Валь-Риданна завершился чемпионат Европы, который, к счастью для украинских болельщиков, не обошелся без наград наших спортсменов. Главной героиней успеха стала Ирина Варвинец, умудрившаяся побывать на пьедестале почета трижды!

Сенсация? В определенной степени - да, поскольку в нынешнем сезоне представительница черниговской школы биатлона все свои гонки на этапах Кубка мира неизменно сопровождала промахами, чего раньше за ней не наблюдалось. И хотя ходом Ирина заметно прибавила, эти самые неточные выстрелы никак не позволяли объективно определить планку ее истинных сегодняшних возможностей. Чемпионат Европы здорово помог в этом плане.

Но вместе с тем и прибавил тренерскому штабу серьезной головной боли - кто же наиболее достоин стать «четвертым нелишним» в эстафетной команде олимпийского образца? Ведь если позиции в ней Юлии Джимы и сестер Семеренко сомнению, в принципе, не подлежат, то компанию им могли составить либо Елена Пидгрушная, либо Анастасия Меркушина. Именно так предполагалось до соревнований в Валь-Риданне. А теперь вот в эту саму эстафету однозначно «постучалась» Варвинец, причем настолько решительно, что именно за ней видится наиболее реальное право стать в Пхенчхане квартетным стартером.

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Интересно, что мы вполне могли бы этого и не осознать, поскольку изначально Ирину планировалось задействовать только на ее любимой индивидуальной гонке и в смешанной эстафете. Но, по всей видимости, выступление спортсменки в «индивидуалке», где лишь досадный промах лишил ее совершенно заслуженного золота, произвело на тренеров настолько сильное впечатление, что они были просто вынуждены предоставить ей шанс побороться за медаль в спринте. И не ошиблись. Варвинец провела фактически идеальную гонку , наконец-то четко «расправившись» со всеми мишенями, да еще на последнем круге развила такую скорость, что не оставила достаточно быстроногой француженке Хлое Шевалье ни малейшей надежды догнать себя - яркая получилась победа!

Ну, а раз так, то у наставников не осталось выбора, кроме как заявить Ирину и на персьют. Правда, тут уже Шевалье сумела отыграться, воспользовавшись единственной осечкой украинки на первой «стойке», однако посягнуть на свое серебро та тоже никому не позволила.

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И, наконец, та самая смешанная эстафета. Имея в составе сразу троих будущих участников Олимпиады, да еще отнюдь не хлипкого бойца в лице Юлии Журавок, украинская сборная априори считалась чуть ли не главным фаворитом. Но ведь расклады - одно, а сама гонка вполне могла преподнести крайне неприятные сюрпризы. Тем более, ранее в Валь-Риданне они преследовали наших спортсменов весьма неслабо: в спринте досадное падение Артема Примы лишило его верной награды, а Журавок и вовсе умудрилась перепутать свой 68-й номер с кажущимся ей 86-м, опоздав из-за этого на старт более чем на минуту и лишившись возможности выступить в персьюте! Но, к счастью, на этот раз пани Фортуна украинским биатлонистам благоволила. Они и на стрельбище задействовали всего шесть дополнительных патронов, и со скоростью у всех сложилось на «ура». Правда, про Журавок в этом плане следует говорить с некоторой оговоркой, поскольку три из шести пуль мимо цели отправила именно она. Однако лидеров, несмотря на 13-й промежуточный результат, далеко вперед все же не отпустила, и та же Варвинец стала первой, кто начал реально проторивать дорожку к общей золотой ступени пьедестала. Идеальная стрельба позволила Ирине вывести команду на пятую локальную позицию с миниатюрным отставанием от третьего места.

Впрочем, Артем Прима довольствоваться борьбой за него не стал, а, выдав превосходную скорость и точность (потребовался только один запасной патрон), уверенно вырвался в лидеры, передав эстафету с 11-секундным гандикапом впереди представителя РоSSии!

Конечно, дуэль Дмитрия Пидручного с Александром Логиновым (кстати, якобы бойфрендом нашей биатлонистки Марии Кручовой, у которой, после обнародования этой информации, результаты резко пошли на спад, и в Валь-Риданне она вообще не попала в состав) не обещала быть легкой. И на последний огневой рубеж «дуэлянты» действительно пришли уже плечо к плечу. Но вот тут-то Пидручный и продемонстрировал более стойкий характер: на фоне трех промахов серцееда украинки он ограничился только двумя, и отправился на заключительный круг в 16 секундах впереди принципиального соперника. Естественно, упустить этот шанс Дмитрий позволить себе не мог. И не позволил!

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Таким образом, если после стартовой злополучной «индивидуалки» в Валь-Риданне лица Журавок и Варвинец (напомню, они заняли соответственно четвертое и пятое места, причем Юлию от бронзы отделили всего полсекунды!) выражали неподдельное разочарование, то ныне светились на пьедестале самыми прекрасными улыбками. Прима и Пидручный вели себя сдержаннее, однако свою радость, все же, периодически тоже демонстрировали, что называется, во все тридцать два…

Поскольку свои выступления на чемпионате Европы наши лидеры завершили на столь триумфальной ноте, то совершенно не хочется поднимать тему хронических неудач их партнеров. В конце концов, реальную озабоченность среди всех их вызывает состояние разве что Сергея Семенова, чье время на функциональное восстановление до старта Игр-2018 стремительно улетучивается. А прогресс в этом плане просматривается весьма крошечный. Соответственно, мужская эстафетная четверка на Олимпиаде реально может недополучить еще вчерашнего ее лидера.

Однако не будем о печальном. Все же, те спортсмены, от которых мы ожидали в Валь-Риданне конкурентоспособных результатов в борьбе с далеко не простачками из ведущих биатлонных стран, их как раз и показали. А фамилии, к примеру, Тищенко, Ткаленко, Абрамовой, Бондарь и особенно Панфиловой оставим в покое, как минимум, до следующего подходящего события…

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

ВАЛЬ-РИДАННА (Италия). Чемпионат Европы. 26 января. Мужчины. Спринт. 10 км. 1. Расторгуев (Латвия) - 24.03,0 (0+1). 2. Логинов (РоSSия) - 5,5 (1+0). 3. Анев (Болгария) - 24,5 (0+0). 4. Богетвейт (Норвегия) - 31,7 (0+0). 5. ПРИМА (Украина) - 38,6 (0+0). 6. Кристиансен (Норвегия) - 44,3 (0+0). 7. Ляйтнер (Австрия) - 47,3 (0+0). 8. ПИДРУЧНЫЙ - 47,9 (0+1)… 29. СЕМЕНОВ - 1.35,7 (0+1)… 36. ТКАЛЕНКО - 1.46,0 (2+0)… 63. ТИЩЕНКО - 2.26,2 (1+0)… 80. ДОЦЕНКО (все - Украина) - 2.50,8 (2+0).

Женщины. Спринт. 7,5 км. 1. ВАРВИНЕЦ (Украина) - 20.54,1 (0+0). 2. Х.Шевалье (Франция) - 12,5 (0+1). 3. Татизаки (Япония) - 15,5 (0+0). 4. Сливко (РоSSия) - 17,6 (0+0). 5. К.Хорхлер (Германия) - 24,6 (0+0). 6. Фролина (Корея) - 25,7 (1+0). 7. Латюйе (Франция) - 25,8 (0+1). 8. Калкенберг (Норвегия) - 30,0 (0+0)… 16. БЕЛКИНА - 53,1 (0+1)… 23. БОНДАРЬ - 59,9 (1+2)… 27. АБРАМОВА - 1.05,2 (1+0)… 42. ПАНФИЛОВА - 1.32,7 (0+0)… 44. ЖУРАВОК (все - Украина) - 1.36,4 (0+0), опоздала на старт на 1.02,1.

27 января. Мужчины. Гонка преследования. 12,5 км. 1. Логинов - 32.22,1 (1+0+0+1). 2. Анев - 27,6 (0+0+0+0). 3. Гараничев (РоSSия) - 1.10,7 (1+0+2+0). 4. Кристиансен - 1.15,1 (1+0+1+1). 5. Крупчик (Чехия) - 1.16,1 (0+0+0+1). 6. С.Фуркад (Франция) - 1.17,0 (0+0+1+1). 7. Йессбакк (Норвегия) - 1.32,7 (0+1+0+0). 8. ПИДРУЧНЫЙ - 1.38,7 (2+0+1+1)… 12. ПРИМА - 1.49,1 (2+0+1+1)… 40. ТКАЛЕНКО - 5.28,4 (3+0+2+2).

Общий зачет Кубка IBU. 1. Кристиансен - 424. 2. Йессбакк - 399. 3. Пащенко (РоSSия) - 367… 40. ПИДРУЧНЫЙ - 106. 41. ПРИМА - 105… 52. ДОЦЕНКО - 77… 55. ТИЩЕНКО - 72… 72. СЕМАКОВ - 48… 82. ЛЕСЮК - 41… 84. СЕМЕНОВ - 38… 106. ТРУШ - 19… 113. МИГДА - 16… 117. ДУДЧЕНКО - 14… 123. ИВКО - 11… 129 ТКАЛЕНКО (все - Украина) - 6.

Женщины. Гонка преследования. 10 км. 1. Х.Шевалье - 29.25,4 (0+0+0+0). 2. ВАРВИНЕЦ - 11,0 (0+0+1+0). 3. Симон (Франция) - 43,2 (0+1+0+0). 4. Фиалкова (Словакия) - 52.3 (0+0+1+0). 5. Оберхофер (Италия) - 55,1 (0+0+0+1). 6. Татизаки - 1.01,2 (0+0+1+0). 7. Миронова (РоSSия) - 1.14,7 (1+1+1+1). 8. Бендика (Латвия) - 1.22,5 (1+0+1+0)… 36. БОНДАРЬ - 3.31,0 (2+1+2+0)… 40. АБРАМОВА - 4.02,3 (1+2+1+2). 41. ПАНФИЛОВА - 4.08,0 (0+0+0+1).

Общий зачет Кубка IBU. 1. Кайшева (РоSSия) - 404. 2. Н.Хорхлер - 398. 3. Х.Шевалье - 380. 3. К.Хорхлер (Германия) - 370… 5. ЖУРАВОК - 280… 8. АБРАМОВА - 260… 21. ПАНФИЛОВА - 159… 23. ВАРВИНЕЦ - 154. 24. БОНДАРЬ - 154… 43. БЕЛКИНА - 101… 86. МЕРКУШИНА - 31… 126. КРУЧОВА (все - Украина) - 4.

28 января. Спринтерская смешанная эстафета. 1. Норвегия (Брюн-Ли, Кристиансен) - 35.39,6 (0+6). 2. Франция (Симон, Жаклен) - 8,6 (0+11). 3. США (Данкли, Бэйли) - 9,1 (0+10). 4. Эстония - 24,1 (0+8). 5. РоSSия - 27,5 (0+9). 6. Австрия - 32,6 (0+8). 7. Швеция - 58,0 (0+10). 8. Канада - 1.03,6 (0+8)… 12. УКРАИНА (Белкина, Семенов) - 1.42,2 (2+8).

Смешанная эстафета. 1. УКРАИНА (Журавок, Варвинец, Прима, Пидручный) - 1:11.40,1 (0+6). 2. РоSSия (Сливко, Загоруйко, Гараничев, Логинов) - 11,7 (0+9). 3. Норвегия (Калкенберг, Николайсен, Богетвейт, Йессбакк) - 33,2 (0+4). 4. Франция - 39,6 (0+11). 5. Чехия - 1.19,2 (0+9). 6. Швеция - 1.24,8 (0+7). 7. Германия - 1.29,4 (0+12). 8. Болгария - 1.50,4 (0+8).

Кубок наций IBU. Мужчины. 1. Норвегия - 5862. 2. Франция - 5737. 3. РоSSия - 5685… 6. УКРАИНА - 4650. Женщины. 1. РоSSия - 5856. 2. Норвегия - 5568. 3. Германия - 5483. 4. УКРАИНА - 5194.