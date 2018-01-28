Мужская сборная Испании впервые стала чемпионом Европы по гандболу

Предыдущие свои четыре финала пиренейцы проиграли

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13-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин, который проходил в Хорватии, сенсационно выиграла сборная Испании . В решающем матче подопечные Хорди Риберы обыграли сборную Швеции 29:23.

Феерично «отцепив» в полуфинале действующих чемпионов мира сборную Франции, игроки сборной Испании решили не останавливаться на достигнутом.

В финале, проиграв 1-й тайм 12:14, испанцы после перерыва с такой же легкостью, с какой ребенок находит рождественский подарок под елкой, сокрушила скандинавов 17:9.

Итоговый результат 29:23 в пользу испанцев.

Напомним, до этого финала сборные Испании и Швеции по четыре раза выходили в финал европейского первенства. И если шведы все свои финалы выиграли, испанцы – проиграли. Только с пятой попытки сборная Испании нарушила неприятную для себя традицию.

В матче за «бронзу» французы переиграли датчан 32:29.