Мужская сборная Испании впервые стала чемпионом Европы по гандболу
Предыдущие свои четыре финала пиренейцы проиграли
13-й чемпионат Европы по гандболу среди мужчин, который проходил в Хорватии, сенсационно выиграла сборная Испании. В решающем матче подопечные Хорди Риберы обыграли сборную Швеции 29:23.
Феерично «отцепив» в полуфинале действующих чемпионов мира сборную Франции, игроки сборной Испании решили не останавливаться на достигнутом.
В финале, проиграв 1-й тайм 12:14, испанцы после перерыва с такой же легкостью, с какой ребенок находит рождественский подарок под елкой, сокрушила скандинавов 17:9.
Итоговый результат 29:23 в пользу испанцев.
Напомним, до этого финала сборные Испании и Швеции по четыре раза выходили в финал европейского первенства. И если шведы все свои финалы выиграли, испанцы – проиграли. Только с пятой попытки сборная Испании нарушила неприятную для себя традицию.
В матче за «бронзу» французы переиграли датчан 32:29.
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