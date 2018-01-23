Гол Дринкуотера признан лучшим голом Челси в декабре

Дебютный гол Дэнни Дринкуотера за "Челси" победил в голосовании среди болельщиков на лучший гол команды в декабре, сообщает официальный сайт "Челси".

В заключительной игре 2017 года со "Стоуком" на "Стэмфорд Бридж" (5:0) полузащитник "синих" забил второй гол команды ударом в верхний угол ворот из-за пределов штрафной.

В голосовании, которое проводилось на официальном сайте клуба, Дринкуотер победил, набрав 71 процент голосов. Гол Виллиана в ворота "Борнмута" в Кубке лиги занял второе место, а третье место осталось за Педро Родригесом, который забил третий мяч в ворота "Стока".

Напомним, что экс-полузащитник "Лестера" Дэнни Дринкуотер перебрался в Лондон в конце августа. Трансфер 27-летнего хавбека, который подписал с синими пятилетний контракт, оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Кубок Англии: Челси едва не вылетел от Норвича вдевятером в серии пенальти. ФутболКубок Англии: Челси едва не вылетел от Норвича вдевятером в серии пенальти. Футбол
Киевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. ФутболКиевское "Динамо" проиграло товарищеский матч команде из Швейцарии. Футбол
Australian Open: Бондаренко выходит в третий раундAustralian Open: Бондаренко выходит в третий раунд
Костюк: В матче со Свитолиной буду получать удовольствиеКостюк: В матче со Свитолиной буду получать удовольствие
Вилья: Сделаю все необходимое, чтобы поехать на ЧМ-2018Вилья: Сделаю все необходимое, чтобы поехать на ЧМ-2018
Блок рекламы


Похожие новости
Челси дает 50 миллионов за двух игроков Ромы. ФутболЧелси дает 50 миллионов за двух игроков Ромы. Футбол
Нападающий Челси может продолжить карьеру в Вест Хэме. ФутболНападающий Челси может продолжить карьеру в Вест Хэме. Футбол
Кубок Англии: Челси едва не вылетел от Норвича вдевятером в серии пенальти. ФутболКубок Англии: Челси едва не вылетел от Норвича вдевятером в серии пенальти. Футбол
Мойес: По Кэрроллу из Челси никто не обращался. ФутболМойес: По Кэрроллу из Челси никто не обращался. Футбол
Рюдигер: Челси допускает много ошибокРюдигер: Челси допускает много ошибок
Дьяченко, Грицких и Даниленко - лучшие игроки УХЛ в декабреДьяченко, Грицких и Даниленко - лучшие игроки УХЛ в декабре
Севилья надеется арендовать форварда ЧелсиСевилья надеется арендовать форварда Челси
Бывший тренер "Челси" Виллаш-Боаш попал в больницу после аварии на "Дакаре".Бывший тренер "Челси" Виллаш-Боаш попал в больницу после аварии на "Дакаре".
Неймар признан самым дорогим футболистом мираНеймар признан самым дорогим футболистом мира
Кристенсен продлил контракт с Челси. ФутболКристенсен продлил контракт с Челси. Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости