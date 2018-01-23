Гол Дринкуотера признан лучшим голом Челси в декабре

Дебютный гол Дэнни Дринкуотера за "Челси" победил в голосовании среди болельщиков на лучший гол команды в декабре, сообщает официальный сайт "Челси".

В заключительной игре 2017 года со "Стоуком" на "Стэмфорд Бридж" (5:0) полузащитник "синих" забил второй гол команды ударом в верхний угол ворот из-за пределов штрафной.

В голосовании, которое проводилось на официальном сайте клуба, Дринкуотер победил, набрав 71 процент голосов. Гол Виллиана в ворота "Борнмута" в Кубке лиги занял второе место, а третье место осталось за Педро Родригесом, который забил третий мяч в ворота "Стока".

Напомним, что экс-полузащитник "Лестера" Дэнни Дринкуотер перебрался в Лондон в конце августа. Трансфер 27-летнего хавбека, который подписал с синими пятилетний контракт, оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов.