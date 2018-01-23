Гол Дринкуотера признан лучшим голом Челси в декабре
Дебютный гол Дэнни Дринкуотера за "Челси" победил в голосовании среди болельщиков на лучший гол команды в декабре, сообщает официальный сайт "Челси".
В заключительной игре 2017 года со "Стоуком" на "Стэмфорд Бридж" (5:0) полузащитник "синих" забил второй гол команды ударом в верхний угол ворот из-за пределов штрафной.
В голосовании, которое проводилось на официальном сайте клуба, Дринкуотер победил, набрав 71 процент голосов. Гол Виллиана в ворота "Борнмута" в Кубке лиги занял второе место, а третье место осталось за Педро Родригесом, который забил третий мяч в ворота "Стока".
Напомним, что экс-полузащитник "Лестера" Дэнни Дринкуотер перебрался в Лондон в конце августа. Трансфер 27-летнего хавбека, который подписал с синими пятилетний контракт, оценивается в 35 миллионов фунтов стерлингов.
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