Костюк: В матче со Свитолиной буду получать удовольствие

Украинская теннисистка рассказала о победе во втором круге Australian Open-2018 и предстоящей встрече с соотечественницей.

"Это первая победа, когда я действительно чувствую, что что-то происходит, нечто другое. Если бы я сегодня проиграла, это было бы моё четвёртое поражение во втором круге "Большого Шлема" [улыбается], потому что я проиграла три раза по юниорам. Это, наверное, первый "Шлем", где я была бы не расстроена поражению во втором круге. Эта победа ощущается по-другому, чем остальные".

"В следующем круге я буду просто получать удовольствие. Наверное, я снова буду играть на большом корте, но я постараюсь показать свой лучший теннис, потому что я уверена, что как и все мои соперницы, у неё будут возникать проблемы, и постараюсь это использовать. Я немного знаю, как играет Элина, но еще не углублялась в детали".

За выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии Марта заработала около $142,000 призовых и рассказала, что будет с ними делать.

"Что же, я немного знаю, куда их потрачу, но я не думаю, что это будет какая-то большая покупка. На данный момент я ещё их зарабатываю, а не так, что я их получила и сразу потратила. Наверное, в первую очередь, я куплю подарки своей семье, потому что она у меня большая. А потом себе что-нибудь".


Terrikon со ссылкой на btu.org.ua


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