Украинская теннисистка вышла в финал турнира в Хобарте
Украинская теннисистка Людмила Киченок пробилась в финал парного турнира серии WTA International в Хобарте.
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В полуфинале украинка вместе с японкой Макото Ниномией сломила сопротивление австралийской пары Элисон Баи / Лизетт Кабрера со счетом 3:6, 6:3, 10:4
Матч продолжался 1 час 9 минут. За это время Киченок и Ниномия сделали три эйса, четыре брейка и допустили три двойных ошибок. На счету Баи и Кабреры две подачи на вылет, четыре ошибки при вводе мяча в игру, а также два реализованных брейк-поинта из десяти попыток.
Стоит отметить, что действующими чемпионками турнира в Хобарте являются украинка Ольга Савчук и румынка Ралука Олару.
Напомним, ранее сообщалось, прошлогодняя чемпионка юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису - Марта Костюк, в этом сезоне приняла участие в первом в карьере розыгрыша взрослого турнира.
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