Месси повторил 39-летний рекорд Герда Мюллера

Забитым мячом в ворота "Леванте" в юбилейном 400-м матче в Ла Лиге суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси повторил достижение Герда Мюллера, забив 365-й мяч среди сильнейшей пятерки чемпионатов Европы - Испании , Германии, Италии, Франции и Англии. Нападающий "Барселоны" принял участие в разгроме левантийцев - на "Ноу Камп" в матче 18-го тура чемпионата Испании . И теперь вопрос недалекого будущего, когда Лео превзойдет рекорд знаменитого немца, который он установил 39 лет назад. Мюллеру для этого понадобилось 14 лет - столько же и кумиру каталонцев.

Первый шанс стать № 1 среди ведущих европейских бомбардиров у Месси будет через неделю в выездном матче с "Реал Сосьедадом" в Ла Лиге.

Недавно пятикратный обладатель "Золотого мяча" превзошел Мюллера по общему количеству забитых мячей на клубном уровне из пятерки лучших чемпионатов. На счету аргентинца уже 527 забитых мячей, а у легендарного бомбардира "Баварии" - 525.