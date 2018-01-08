Месси повторил 39-летний рекорд Герда Мюллера

Забитым мячом в ворота "Леванте" в юбилейном 400-м матче в Ла Лиге суперзвезда "Барселоны" Лионель Месси повторил достижение Герда Мюллера, забив 365-й мяч среди сильнейшей пятерки чемпионатов Европы - Испании, Германии, Италии, Франции и Англии. Нападающий "Барселоны" принял участие в разгроме левантийцев - на "Ноу Камп" в матче 18-го тура чемпионата Испании. И теперь вопрос недалекого будущего, когда Лео превзойдет рекорд знаменитого немца, который он установил 39 лет назад. Мюллеру для этого понадобилось 14 лет - столько же и кумиру каталонцев.

Первый шанс стать № 1 среди ведущих европейских бомбардиров у Месси будет через неделю в выездном матче с "Реал Сосьедадом" в Ла Лиге.

Недавно пятикратный обладатель "Золотого мяча" превзошел Мюллера по общему количеству забитых мячей на клубном уровне из пятерки лучших чемпионатов. На счету аргентинца уже 527 забитых мячей, а у легендарного бомбардира "Баварии" - 525.

Lionel Messi is now the joint record scorer in Europe's top-five leagues, having equalled Gerd M?ller's haul of 3?6?5? Bundesliga goals in his 400th Liga game. ????????????#UCL pic.twitter.com/IRQgZFSGuG

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 7 января 2018 г.


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