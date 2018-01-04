Де Лаурентис: У нас много игроков, может быть, даже слишком много
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис считает, что в команде, возможно, слишком много игроков. Владелец партенопеи представил сегодня свой новый фильм "Бенедетта Фоллиа" и журналисты воспользовались возможностью спросить его о январском трансферном рынке.
"На данный момент я только думаю о фильме, который заставит вас смеяться, - ответил Де Лаурентис. - В ближайшие две недели я поговорю с газетами и телевидением, поэтому лучше не торопиться.
У нас много игроков, может быть, даже слишком много, но я не могу сказать ничего кроме этого".
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