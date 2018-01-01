Источник: Барселона пока не сможет приобрести Коутиньо и Гризманна

Испанский журналист Гильем Балаге прокомментировал интерес «Барселоны» к полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и форварду «Атлетико» Антуану Гризманну.

«По Коутинью. С «Барселоной» не было новых встреч, каталонцы не делалали нового предложения, пока. «Ливерпуль» не выставлял ценник на Филиппе и не обещал продать его сейчас. Клуб не обязан продавать его.

Но мы не знаем финального решения «Ливерпуля», потому что еще не было озвучено новое предложение от «Барселоны». Хотя они высказываются немного двусмысленно. Клопп сказал: «Нет ничего вечного, всегда можно принять решение». Ситуация прояснится, когда «Барса» сделает новое предложение.

«Барселона» хочет и Коутиньо, и Гризманна, но могут ли они заплатить за обоих? Сейчас – нет. Им нужно продать около восьми игроков за два трансферных окна, чтобы сократить огромную зарплатную ведомость и получить деньги на новые приобретения», – написал Балаге в своем твиттере.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Форвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. ФутболФорвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. Футбол
Ювентус отказался от 79 миллионов и МхитарянаЮвентус отказался от 79 миллионов и Мхитаряна
99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь99% роSSийских спортсменов употребляют допинг, - экс-следователь
Призетко готов судиться с Металлистом-1925. ФутболПризетко готов судиться с Металлистом-1925. Футбол
Музычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщинМузычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщин
Блок рекламы


Похожие новости
Гвардиола: Сити не сможет пройти чемпионат без пораженийГвардиола: Сити не сможет пройти чемпионат без поражений
Чех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснивЧех: Майк Дин показал мне желтую карточку, ничего не объяснив
Барселона опасается толстосумов из МанчестераБарселона опасается толстосумов из Манчестера
Директор Атлетико: Мы не хотим продавать Гризманна ни сейчас, ни летомДиректор Атлетико: Мы не хотим продавать Гризманна ни сейчас, ни летом
Олимпиада-2018: Организаторы показали, как будет проводиться церемония награжденияОлимпиада-2018: Организаторы показали, как будет проводиться церемония награждения
Гризманна не будет в Манчестер ЮнайтедГризманна не будет в Манчестер Юнайтед
Павелко: Показали, что у нас имя гранда не влияет на принятие решений. ФутболПавелко: Показали, что у нас имя гранда не влияет на принятие решений. Футбол
Хомченовский: Хочу остаться в Ягеллонии, но пока не могу сказать. ФутболХомченовский: Хочу остаться в Ягеллонии, но пока не могу сказать. Футбол
Клопп: Ливерпуль показал футбол, который должен был привести к победеКлопп: Ливерпуль показал футбол, который должен был привести к победе
Капитану сборной Перу уменьшили дисквалификацию и он сможет сыграть на чемпионате мираКапитану сборной Перу уменьшили дисквалификацию и он сможет сыграть на чемпионате мира
Последние новости
Подгружаем последние новости