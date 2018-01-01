Источник: Барселона пока не сможет приобрести Коутиньо и Гризманна

Испанский журналист Гильем Балаге прокомментировал интерес «Барселоны» к полузащитнику «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо и форварду «Атлетико» Антуану Гризманну.

«По Коутинью. С «Барселоной» не было новых встреч, каталонцы не делалали нового предложения, пока. «Ливерпуль» не выставлял ценник на Филиппе и не обещал продать его сейчас. Клуб не обязан продавать его.

Но мы не знаем финального решения «Ливерпуля», потому что еще не было озвучено новое предложение от «Барселоны». Хотя они высказываются немного двусмысленно. Клопп сказал: «Нет ничего вечного, всегда можно принять решение». Ситуация прояснится, когда «Барса» сделает новое предложение.