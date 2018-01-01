Диего Коста: Я долго ждал возвращения в Мадрид

Вернувшийся в мадридский "Атлетико" форвард Диего Коста прокомментировал свой переход.

Напомним, что о возвращении Косты из "Челси" "Атлетико" объявил еще в конце сентября. 29-летний нападающий уже был игроком испанской команды с 2007 по 2009 и с 2010 по 2014 год. За испанского форварда "матрасники" заплатил "синим" 66 миллионов евро.

"Я благодарен клубу за все усилия, которые они предприняли, чтобы вернуть меня назад. Спасибо им от всего сердца.

Сейчас я нахожусь в отличной физической форме, хорошо подготовлен и готов помочь команде, играя за нее. Я долго этого ждал. Теперь думаю только о возвращение на поле. Сколько бы я не тренировался, это не тоже самое, что играть в матче. Я уже устал от тренировок.

Уверен, у меня будет хорошее взаимопонимание с Гризманном, Торресом и Гамейро. Я готов играть, готов выходить на поле вместе с любым из нападающих. Меня все знают и я их знаю - между нами будет конкуренция, и это хорошо для всей команды.

Мое время в "Челси"? Я так и не выучил английский. Стыдно за это, но на самом деле мне там было хорошо. Люди много помогали мне и делали мою жизнь проще. "Челси" – это великий клуб, у меня остались только хорошие воспоминания о нем.

ЧМ-2018? Я знаю, что непросто вернуться в сборную Испании, но если буду показывать хороший уровень игры, то снова получу шанс в команде Лопетеги", - уверен Коста.


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