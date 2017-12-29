Свитолина получила третий номер посева на турнире WTA в Брисбене

Украинская теннисистка Элина Свитолина получит третий номер посева на стартующем в воскресенье 31 декабря турнире WTA Premier Brisbane International в Брисбене Австралия.

В списке сеянных первая ракетка Украины осталась позади Гарбинье Мугурусы из Испании и Каролины Плишковой, которые опережают Свитолину и в рейтинге WTA.

Список сеяных в Брисбене

1. Гарбинье Мугуруса (Испания)

2. Каролина Плишкова (Чехия)

3. Элина Свитолина (Украина)

4. Каролин Гарсия (Франция)

5. Йоханна Конта (Великобритания)

6. Кристина Младенович (Франция)

7. Анастасия Севастова (Латвия)

8. Мэдисон Кис (США)

Жеребьевка турнира пройдет сегодня ночью по киевскому времени. Также в основной сетке соревнований заявлена еще одна представительница Украины - Леся Цуренко.

Напомним, что в прошлом году Свитолина дошла в Брисбене до полуфинала, где уступила Каролине Плишковой.

Сегодня первая ракетка Украины провела часовую тренировку в Брисбене вместе с хорваткой Аной Конюх.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Форвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. ФутболФорвард Саутгемптона дисквалифицирован за удар ногой в лицо голкипера. Футбол
Музычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщинМузычук: Чемпионат мира по шахматам нельзя проводить в стране, где нарушаются права женщин
Павелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. ФутболПавелко рассказал, как потратят 103 млн гривен, выделенные на ремонт Олимпийского. Футбол
Ювентус отказался от 79 миллионов и МхитарянаЮвентус отказался от 79 миллионов и Мхитаряна
Украинская сборная завоевала пять медалей на международном турнире среди молодежиУкраинская сборная завоевала пять медалей на международном турнире среди молодежи
Блок рекламы


Похожие новости
На турнире в Румынии юниорская сборная Украины (U-18) заняла второе местоНа турнире в Румынии юниорская сборная Украины (U-18) заняла второе место
Юниорская сборная Украины по хоккею завтра стартует на турнире в БудапештеЮниорская сборная Украины по хоккею завтра стартует на турнире в Будапеште
Украинская сборная завоевала пять медалей на международном турнире среди молодежиУкраинская сборная завоевала пять медалей на международном турнире среди молодежи
МБК Николаев третий раз в сезоне победил Запорожье-ZOGМБК Николаев третий раз в сезоне победил Запорожье-ZOG
Кличко, Ломаченко, Усик и Свитолина вошли в топ-100 влиятельных людей УкраиныКличко, Ломаченко, Усик и Свитолина вошли в топ-100 влиятельных людей Украины
Украинская шахматистка выиграла серебро на международном турнире в ОАЭУкраинская шахматистка выиграла серебро на международном турнире в ОАЭ
Джокович примет участие в выставочном турниреДжокович примет участие в выставочном турнире
Ващук: За 10 лет Федерация футбола Киева получила более миллиона долларов - где они?Ващук: За 10 лет Федерация футбола Киева получила более миллиона долларов - где они?
В «Формуле-1» хотят отказаться от девушек с номерамиВ «Формуле-1» хотят отказаться от девушек с номерами
Азаренко получила wild-card на участие в Australian OpenАзаренко получила wild-card на участие в Australian Open
Последние новости
Подгружаем последние новости