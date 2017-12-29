Свитолина получила третий номер посева на турнире WTA в Брисбене

Украинская теннисистка Элина Свитолина получит третий номер посева на стартующем в воскресенье 31 декабря турнире WTA Premier Brisbane International в Брисбене Австралия.

В списке сеянных первая ракетка Украины осталась позади Гарбинье Мугурусы из Испании и Каролины Плишковой, которые опережают Свитолину и в рейтинге WTA.

Список сеяных в Брисбене

1. Гарбинье Мугуруса (Испания)

2. Каролина Плишкова (Чехия)

3. Элина Свитолина (Украина)

4. Каролин Гарсия (Франция)

5. Йоханна Конта (Великобритания)

6. Кристина Младенович (Франция)

7. Анастасия Севастова (Латвия)

8. Мэдисон Кис (США)

Жеребьевка турнира пройдет сегодня ночью по киевскому времени. Также в основной сетке соревнований заявлена еще одна представительница Украины - Леся Цуренко.

Напомним, что в прошлом году Свитолина дошла в Брисбене до полуфинала, где уступила Каролине Плишковой.

Сегодня первая ракетка Украины провела часовую тренировку в Брисбене вместе с хорваткой Аной Конюх.