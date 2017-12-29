Сити выбирает между Джонни Эвансом и Иньиго Мартинесом

Тренерский штаб "Манчестер Сити" активно работает над усилением оборонительных редутов. В шорт-листе "горожан" находятся фамилии Джонни Эванса из "Вест Бромвича" и Иньиго Мартинеса, выступающего за "Реал Сосьедад".

По информации The Telegraph, один из этих центрбеков переберётся на "Этихад Стэдиум" во время зимнего трансферного окна.

Контракт 26-летнего испанца с "бело-голубыми" рассчитан до лета 2021-го года, клаусула закреплена в размере 32 миллионов евро. Что касается, североирландца, то его соглашение с "дроздами" рассчитано ещё на полтора года, а от пролонгации Эванс отказывается. Руководители ВБА готовы выставить 29-летнего игрока на трансфер, чтобы выручить максимально возможную сумму.

Отметим, что Эванс принял участие в 17 поединках Премьер-лиги, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Мартинес имеет аналогичные показатели результативности после 10 матчей, проведённых в Примере.




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