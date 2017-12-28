Олимпиада-2018: Организаторы показали, как будет проводиться церемония награждения

Организаторы зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) продемонстрировали, как будут награждать победителей и призеров соревнований.

Фотографиями поделился НОК Украины в своем twitter. «Вот так ярко будет во время церемоний награждения победителей и призеров зимних Олимпийских игр в Пхенчхане-2018. Желаем украинцам не раз побывать в этой красоте», – говорится в подписи к фото.

Кроме медалей спортсмены получат и необычные призы – статуэтки в виде талисманов Игр-белого тигра и гималайского медведя, сообщает ukrinform.ru .

Напомним, что XXIII зимние Олимпийские игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля в Пхенчхане (Республика Корея).

В день открытия Игр, 9 февраля 2018 года, ожидается температурный антирекорд – 14 градусов ниже нуля. До этого самым холодным было открытие Олимпиады-1994 в норвежском Лиллехаммере – 11 градусов мороза.