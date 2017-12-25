Чернышева выиграла пятый одиночный титул в сезоне

Чернышева выиграла пятый одиночный титул в сезоне

18-летняя украинская теннисистка Марина Чернышева стала победительницей турнира ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов США, что проходил в Анталии (Турция).

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

В финале харьковчанка, посеянная под третьим номером, обыграла Алину Силич из РоSSии - 6:0, 6:7 (10), 6:1.

Для Чернышевой этот одиночный титул ITF стал пятым выигранным в этом году и в профессиональной карьере спортсменки.

Отметим, что наша землячка выиграла турниры в Шымкент, Ивано-Франковске - и три (за пять недель) - в Анталии.

Ранее сообщалось, что Чернышева выиграла до этого 5-ть титулов за год в рамках парных разрядов.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В «Формуле-1» хотят отказаться от девушек с номерамиВ «Формуле-1» хотят отказаться от девушек с номерами
В Киеве создали еще одну федерацию футболаВ Киеве создали еще одну федерацию футбола
В 2020 году Львов будет принимать мировой чемпионат по пулевой стрельбе среди студентовВ 2020 году Львов будет принимать мировой чемпионат по пулевой стрельбе среди студентов
Египетские футболисты зарезали быка на стадионеЕгипетские футболисты зарезали быка на стадионе
В Милане опровергли желание Гаттузо уйти в отставку после разгрома от ВероныВ Милане опровергли желание Гаттузо уйти в отставку после разгрома от Вероны
Блок рекламы


Похожие новости
МБК Николаев третий раз в сезоне победил Запорожье-ZOGМБК Николаев третий раз в сезоне победил Запорожье-ZOG
Украинская шахматистка выиграла серебро на международном турнире в ОАЭУкраинская шахматистка выиграла серебро на международном турнире в ОАЭ
Харлан выиграла "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в МексикеХарлан выиграла "золото" на этапе Кубка мира по фехтованию в Мексике
Серия А: "Беневенто" потерпел 16-е поражение в сезонеСерия А: "Беневенто" потерпел 16-е поражение в сезоне
В 2018 году Хэмилтон собирается бороться за титул с Фернандо АлонсоВ 2018 году Хэмилтон собирается бороться за титул с Фернандо Алонсо
Денис Беринчик выиграл первый титул в профессиональной карьереДенис Беринчик выиграл первый титул в профессиональной карьере
Зидан завоевал больше титулов, чем вместе пять предыдущих тренеров РеалаЗидан завоевал больше титулов, чем вместе пять предыдущих тренеров Реала
Кличко: поражение от Джошуа принесло мне больше уважения, чем титулыКличко: поражение от Джошуа принесло мне больше уважения, чем титулы
Вита Семеренко выиграла «бронзу» в спринте на третьем этапе КС-17/18 по биатлону во ФранцииВита Семеренко выиграла «бронзу» в спринте на третьем этапе КС-17/18 по биатлону во Франции
НХЛ: Тампа побеждает пятый матч кряду, Кучеров опережает ОвечкинаНХЛ: Тампа побеждает пятый матч кряду, Кучеров опережает Овечкина
Последние новости
Подгружаем последние новости