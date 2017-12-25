Чернышева выиграла пятый одиночный титул в сезоне

18-летняя украинская теннисистка Марина Чернышева стала победительницей турнира ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов США , что проходил в Анталии (Турция).

Об этом сообщает Теннисный портал Украины.

В финале харьковчанка, посеянная под третьим номером, обыграла Алину Силич из РоSSии - 6:0, 6:7 (10), 6:1.

Для Чернышевой этот одиночный титул ITF стал пятым выигранным в этом году и в профессиональной карьере спортсменки.

Отметим, что наша землячка выиграла турниры в Шымкент, Ивано-Франковске - и три (за пять недель) - в Анталии.

Ранее сообщалось, что Чернышева выиграла до этого 5-ть титулов за год в рамках парных разрядов.