Чернышева выиграла пятый одиночный титул в сезоне
18-летняя украинская теннисистка Марина Чернышева стала победительницей турнира ITF с призовым фондом 15 тысяч долларов США, что проходил в Анталии (Турция).
Об этом сообщает Теннисный портал Украины.
В финале харьковчанка, посеянная под третьим номером, обыграла Алину Силич из РоSSии - 6:0, 6:7 (10), 6:1.
Для Чернышевой этот одиночный титул ITF стал пятым выигранным в этом году и в профессиональной карьере спортсменки.
Отметим, что наша землячка выиграла турниры в Шымкент, Ивано-Франковске - и три (за пять недель) - в Анталии.
Ранее сообщалось, что Чернышева выиграла до этого 5-ть титулов за год в рамках парных разрядов.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
25.12.2017 14:27