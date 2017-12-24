Кличко выразил уверенность в восстановлении отношений между Украиной и РоССией

Кличко выразил уверенность в восстановлении отношений между Украиной и Россией

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что отношения между Украиной и Россией скоро улучшатся.

Об этом чемпион заявил в интервью "Без моих поражений я был бы другим человеком" немецкому деловому изданию Brand eins.

Легендарный боксер считает, что со временем все лишь будут недоумевать, как развязалась война.

"Я убежден в том, что отношения между нашими странами скоро улучшатся. И после этого многие будут спрашивать себя, как могло дойти до такого, что братские народы оказались в стадии войны. Что один из них напал, а другой был вынужден защищаться. В том, что это время настанет, я не сомневаюсь", - сказал Кличко.

По его словам, несмотря на войну, в Украине есть и позитивные изменения.

"В то время, когда на востоке продолжается война, нельзя говорить, что дела идут "хорошо". Но есть и позитивные стороны. Сложные времена объединяют людей. То, что украинцы, начиная с этого лета, могут без виз ездить в Европейский Союз - однозначно хорошее развитие событий. Мы находимся в той фазе, когда мы только рождаемся как страна, как нация, как общество. Это болезненный процесс. Но я – оптимист", - сказал Кличко.




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