Microsoft запустил бесплатный курс по Python для новичков

Компания Microsoft выложила на YouTube Python for Beginners — бесплатный курс для тех, кто хочет изучать один из популярных языков программирования Python. Об этом сообщает один из официальных блогов компании, пишут AIN.UA

Преподаватели курса — senior-разработчик Кристофер Харрисон и бизнес-менеджер игрового направления Сьюзен Ибах.

«Наверное, самое сложное при начале изучения нового языка: просто понять, как начать. Что важно? Что мне нужно знать, чтобы стать профессионалом? Сложно следовать документации, если вы не особо понимаете, о чем она. Возможно, вы рассматриваете Python.

Он популярный и гибкий: с его помощью вы сможете создавать решения всех масштабов и форм. Сьюзан и я вспоминали, как начинали учить его, и мы жалеем, что у нас не было учителя», — так Харрисон объясняет цель своего курса.

Курс состоит из 44 небольших видеолекций: некоторые ролики длиной всего по несколько минут, некоторые — по 9-12 минут. Первую лекцию курса приводим ниже: