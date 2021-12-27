В Виннице мужчина заявил, что подорвет железнодорожный вокзал и больницу

В Виннице мужчина угрожал взорвать железнодорожный вокзал и больницу, сообщили в областной полиции.

Сообщение поступило в полицию около 22:30 26 декабря от спасателей. На их телефонную линию позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что вскоре произойдет взрыв.

По указанным адресам выехали следственно-оперативные группы полиции, работники взрывотехнической службы, кинологи, другие профильные службы.

Из помещений вокзала и больницы скорой медицинской помощи полицейские эвакуировали более 100 человек.

Взрывотехники и кинологи обследовали помещения и прилегающие к ним территории. Опасных предметов не было обнаружено.

Полицейские установили, что в полицию звонил по телефону 34-летний житель Черкасской области. Правонарушителя задержали патрульные полицейские по улице Соборной.

Подозреваемый рассказал, что он сообщил о заминировании развлечения ради.

Злоумышленник был задержан в процессуальном порядке и помещен в изолятор временного содержания.

“По данному факту следственный отдел полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. За такое правонарушение предусмотрено наказание – до 6 лет лишения свободы. Проводится расследование», – говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре полицейские задержали мужчину за ложное сообщение о минировании административного здания Верховной Рады Украины.