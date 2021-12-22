Слава Каминская призналась, сколько заработала за 15 лет участия в группе НеАнгелы

Слава Каминская и Виктория Смеюха пели в группе "НеАнгелы" в течение 15 лет. Среди их хитов: "Роман", "Отпусти", "Юра, прости", "Ты из тех самых". Артистки часто путешествовали и давали концерты, что помогло им заработать приличные деньги.

Слава Каминская призналась, сколько заработала за 15 лет участия в группе “НеАнгелы“

В интервью программе "Светская жизнь" рыжеволосая бестия Слава Каминская призналась, что за 15 лет работы с Игорем Николаевым в группе "НеАнгелы" она смогла заработать на 5 квартир. Свою недвижимость звезда сейчас активно сдает.

"Не могу сказать, что очень много зарабатываю с этих квартир, но они есть, и это очень хорошо", - отметила певица.

Удалось ей это, потому что она подошла к вопросу финансов с умом, решив, что содержать ее должен муж. Деньги супруга – наши, а мои деньги – мои. Даже сейчас, когда сольную карьеру Слава Каминская продюсирует за свои средства, ее бывший муж Эдгар Каминский полностью содержит ее и их общих детей.

В прошлом исполнительница отмечала, что пыталась уйти из группы несколько раз, ходили слухи, что между Славой Каминской и Викторией Смеюхой плохие отношения, что все же оказалось правдой. Единственное, что держало певицу в коллективе – гонорары. Она получала приличные деньги, которых хватало, чтобы покупать квартиры, содержать детей и даже помогать маме.


Напомним, Слава Каминская прокомментировала отношения с Викторией Смеюхой: “Слава Богу, я теперь свободна“.


Анастасия Березовская, Тудей

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