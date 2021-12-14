Во Львове в многоэтажке произошел взрыв, пострадали 3 человека

Предварительно речь идет о взрыве бытового газа.

Фото: ГСЧС

В одном из жилых домов Львова произошел взрыв с последующим горением. В результате происшествия пострадали 3 человека, которые с ожогами средней степени тяжести госпитализированы в больницу, сообщает прессслужба ГСЧС.

"13 декабря в 17:35 в ГСЧС поступила информация, что в г. Львов по ул. Замарстыновская, 28 произошел взрыв предварительно бытового газа в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

Отмечается, что через час пожар был ликвидирован. Подразделениями ГСЧС спасены 3 жителя, пострадали три человека, которые с ожогами средней степени тяжести госпитализированы в больницу.

Взрывом разрушена межкомнатная перегородка, огнем повреждено деревянное перекрытие в квартире между 2 и 3 этажами. Для ликвидации пожара от ГСЧС привлекались 20 человек и 4 единицы техники.

Напомним, 27 ноября в г. Новая Одесса в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытовой газ на 5 этаже). В результате были разрушены две квартиры на 4-м и две квартиры на 5-м этажах. В результате взрыва погибли три человека и пострадали три человека.

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