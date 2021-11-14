На Западе Украины пограничники задержали 11 "заблудившихся туристов" и "блоггеров"

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Львовского и Черновицкого отрядов в субботу, 13 ноября, задержали восьмерых турок и трех поляков.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Наряд от отдела "Нисмичи" Львовского отряда на окраине одного из населенных пунктов Червоноградского района, близ границы с Польшей, остановил для проверки автомобиль "Шкода".

Автомобилем, которым управлял гражданин Турции, ехало шесть его соотечественников, имевших документы, удостоверяющие личности, среди которых и малолетний ребенок. Иностранцы пытались убедить пограничников, что они блоггеры и ехали для проведения съемок живописного приграничья. Однако во время дальнейшей беседы сказали, что они заплатили 700 долларов США водителю, чтобы доехать до приграничья, а затем планировали добраться до стран ЕС , а именно – в Германию.

В другом случае пограничный наряд отдела "Сянки" этого же отряда обнаружил и задержал трех человек, нарушивших государственную границу из Польши в Украину. Документов у иностранцев не было, и они сообщили охранникам границы, что они туристы.

После проверки пограничники установили, что задержанные - граждане Польши в возрасте 24 лет. Они двигались по туристическому маршруту к истоку реки Сян, однако заблудились.

Еще двоих граждан Турции, очевидно, также заблудившихся, задержали на украинско-молдовской границе пограничники отдела "Кельменцы" Черновицкого отряда. Мужчины, хотя и не признавались, что они следуют из Молдовы, но отметки в документах свидетельствовали об обратном. Именно ли в Украину следовали иностранцы сейчас – не факт, но, скорее всего, они перепутали маршрут и планировали добраться до стран ЕС”, – говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются детали правонарушения и составляются документы о попытке и нарушении государственной границы Украины на всех задержанных.

Напомним, Украина намерена удвоить количество пограничников на государственной границе из-за угрозы попадания в страну нелегальных мигрантов из Беларуси.