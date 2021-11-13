Из-за осложнений от коронавируса умер ректор Тернопольского национального технического университета

Петр Ясний скончался в субботу, 13 ноября.

Из-за осложнений от коронавируса умер ректор Тернопольского национального технического университета
Фото: te.20minut.ua

Из-за осложнений от коронавируса умер ректор Тернопольского национального технического университета, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины Петр Ясний.

Об этом пишет "20 хвилин".

“Ректора не стало 13 ноября около 14:30. Информацию подтвердили в университете. По словам коллег, Петр болел COVID”, – говорится в сообщении.

О месте прощания и захоронения сообщат дополнительно.

Петр Ясний – автор более 220 научных работ, в том числе монографий и 12 патентов на изобретения.

Ректором Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя Ясний был с 2007 года.

Напомним, 6 ноября от осложнений, вызванных коронавирусом, на 88-м году жизни умер бывший народный депутат Ефим Звягильский.

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