Из-за осложнений от коронавируса умер ректор Тернопольского национального технического университета, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины Петр Ясний.

Об этом пишет "20 хвилин".

“Ректора не стало 13 ноября около 14:30. Информацию подтвердили в университете. По словам коллег, Петр болел COVID”, – говорится в сообщении.

О месте прощания и захоронения сообщат дополнительно.

Петр Ясний – автор более 220 научных работ, в том числе монографий и 12 патентов на изобретения.

Ректором Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя Ясний был с 2007 года.

Напомним, 6 ноября от осложнений, вызванных коронавирусом, на 88-м году жизни умер бывший народный депутат Ефим Звягильский.