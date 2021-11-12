В Тячеве на Закарпатье начали модернизацию водопровода: в городе острая проблема с питьевой водой

В Тячеве Закарпатской области капитально отремонтируют городскую систему водоснабжения по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка». Работы уже начали и завершат через год, сообщает первый заместитель главы Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий.

«В городе Тячев есть острая проблема обеспечения местных жителей питьевой водой. Ради ее решения здесь начали реализовывать проект реконструкции водозабора и сооружений очистки воды из Тисы для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд», - рассказал Билецкий.

В настоящее время в Тячеве проживает 9 тысяч жителей, из которых почти 30% - в многоквартирных домах. Система водоснабжения, построенная в 70-х годах прошлого века, уже не справляется с нагрузкой и за все время ни разу капитально не ремонтировалась.

"Проект предусматривает реконструкцию существующих водопроводных сетей города, в том числе устройство мокрых колодцев в местах изменения рельефа для опорожнения сети во время ремонтов, устройство металлических футляров в местах пересечения с автомобильной дорогой, существующими коммуникациями, а также благоустройство территории около водопровода", - говорит Билецкий. .

Модернизация позволит не только обеспечить водой более половины жителей города, а также улучшит ее качество, снизит потери питьевой воды при транспортировке с 40-60% до 3%, снизит уровень убыточности коммунального предприятия.

Общая стоимость проекта составляет 53 млн. гривен. Обновленный водопровод планируется запустить уже в ноябре следующего года.

Напомним, президент Владимир Зеленский отмечал, что состояние инфраструктуры отражает отношение государства к людям. По программе «Большая стройка» в этом году не только восстановят 6 500 км дорог, но и откроют сотни школ, детских садов, приемных отделений больниц, сельских амбулаторий.