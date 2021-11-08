Надя Дорофеева назвала причину резкого ухудшения здоровья в Египте и госпитализации

Надя Дорофеева настрадалась в Египте. Успешная украинская певица почувствовала резкое недомогание и узнала все прелести египетских больниц. О своем опыте звезда рассказала поклонникам.

Надя Дорофеева рассказала о своем самочувствии после экстренной госпитализации в Египте

6 ноября известная исполнительница должна была выступить с концертом в одном из отелей. Из-за резкого ухудшения здоровья ее экстренно доставили в больницу, где поставили диагноз – отравление. Сейчас Надя Дорофеева находится уже дома и ей стало гораздо лучше. Об этом она рассказала поклонникам в Инстаграм-сториз:

"Я дома. Со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше. Вчера мне не могли поставить капельницу пять раз. Это при том, что я панически боюсь уколов. У меня лучшая команда. Спасибо вам за поддержку".

Надя Дорофеева рассказала о своем самочувствии после экстренной госпитализации в Египте

В сториз звезда также опубликовала фото своей руки в синяках на месте сгиба локтя – последствие того, что врачи не могли поставить ей капельницу. К счастью Надю Дорофееву окружают очень хорошие люди, которые оказали нужную поддержку и любовь, развлекали ее и веселили в больнице, пока ей проводили интоксикацию. О том, что могло стать причиной отравления, звезда не рассказала.

Напомним, Владимир Дантес признался, почему у них с Надей Дорофеевой нет детей.


Анастасия Березовская, Тудей

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