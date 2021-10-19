В Украину из закрытого сирийского лагеря вернули женщину с четырьмя детьми

Еще 11 семей граждан Украины подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине.

В Украину из закрытого сирийского лагеря вернули женщину с четырьмя детьми
Фото: скрин відео

Утром 19 октября завершилась четвертая специальная операция по эвакуации украинских граждан из Сирии.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Сегодня утром успешно завершилась еще одна специальная операция эвакуации украинских граждан из Сирии. Жизнь каждого украинца и его безопасность является высшей ценностью для нашего государства", - написала она в фейсбуке.

Деталей спецоперации Маляр не сообщила, но отметила помощь почетного консула Украины в Эрбиле доктора Фархана.

Фото: facebook.com/ganna.maliar

Как сообщает телеканал "Дом", сегодня в Киев вернулась из Сирии украинка с четырьмя детьми. Семья почти три года пробыла в закрытом лагере "Родж" на северо-востоке страны. Женщина родом из Крыма.

"По прилету она плакала и благодарила за возвращение. Сейчас женщина чувствует себя хорошо", - сказано в сообщении.

В Украине им должны помочь найти жилье, оформить документы, устроить детей на учебу и найти их матери работу.

В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях - "Аль Холл" и "Родж" на территории северо-восточной Сирии ("Сирийского Курдистана") находятся граждане Украины - женщины и дети. С конца 2020 года Украина начала возвращать оттуда своих граждан.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пятая спецоперация должна быть финальной. Сейчас в "Сирийском Курдистане" остается 11 семей граждан Украины. Все они вывезены из лагеря "Аль Холл", подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На острове Хортица запустили уникальное лазерное шоуНа острове Хортица запустили уникальное лазерное шоу
Во Львове похитили девушку и требовали у ее отца 2 млн евроВо Львове похитили девушку и требовали у ее отца 2 млн евро
Осенняя волна COVID-19 может достичь показателей весенней уже через неделю-две, - НАНОсенняя волна COVID-19 может достичь показателей весенней уже через неделю-две, - НАН
Херсонская область перешла в "красную" карантинную зонуХерсонская область перешла в "красную" карантинную зону
График каникул в школах Украины изменилиГрафик каникул в школах Украины изменили
Блок рекламы


Похожие новости
На Николаевщине женщину, которая сжигала мусор, госпитализировали с тяжелыми ожогамиНа Николаевщине женщину, которая сжигала мусор, госпитализировали с тяжелыми ожогами
В Киеве задержали женщину, которая обокрала иностранного дипломатаВ Киеве задержали женщину, которая обокрала иностранного дипломата
С 5 августа тем, кто въезжает в Украину без свидетельства о вакцинации, придется идти на самоизоляциюС 5 августа тем, кто въезжает в Украину без свидетельства о вакцинации, придется идти на самоизоляцию
На Прикарпатье пятеро детей из лагеря попали в больницуНа Прикарпатье пятеро детей из лагеря попали в больницу
В Харькове задержали женщину, которая инсценировала свое похищение ради выкупаВ Харькове задержали женщину, которая инсценировала свое похищение ради выкупа
Женщину, которая оставила двоих детей на 11 дней, приговорили к 12 годам лишения свободы, вместо восьмиЖенщину, которая оставила двоих детей на 11 дней, приговорили к 12 годам лишения свободы, вместо восьми
Во Франции задержали женщину, из-за плаката которой попадали велосипедисты Tour de FranceВо Франции задержали женщину, из-за плаката которой попадали велосипедисты Tour de France
Александр Пономарев нашел любимую женщинуАлександр Пономарев нашел любимую женщину
Тина Кароль отказалась представлять Украину на "Славянском базаре" в БеларусиТина Кароль отказалась представлять Украину на "Славянском базаре" в Беларуси
Умер мужчина, который избил и хотел изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь - Киев" (обновлено)Умер мужчина, который избил и хотел изнасиловать женщину в поезде "Мариуполь - Киев" (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости