В Украину из закрытого сирийского лагеря вернули женщину с четырьмя детьми

Еще 11 семей граждан Украины подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине.

Утром 19 октября завершилась четвертая специальная операция по эвакуации украинских граждан из Сирии.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Сегодня утром успешно завершилась еще одна специальная операция эвакуации украинских граждан из Сирии. Жизнь каждого украинца и его безопасность является высшей ценностью для нашего государства", - написала она в фейсбуке.

Деталей спецоперации Маляр не сообщила, но отметила помощь почетного консула Украины в Эрбиле доктора Фархана.

Фото: facebook.com/ganna.maliar

Как сообщает телеканал "Дом", сегодня в Киев вернулась из Сирии украинка с четырьмя детьми. Семья почти три года пробыла в закрытом лагере "Родж" на северо-востоке страны. Женщина родом из Крыма.

"По прилету она плакала и благодарила за возвращение. Сейчас женщина чувствует себя хорошо", - сказано в сообщении.

В Украине им должны помочь найти жилье, оформить документы, устроить детей на учебу и найти их матери работу.

В 2017 году стало известно, что в двух закрытых лагерях - "Аль Холл" и "Родж" на территории северо-восточной Сирии ("Сирийского Курдистана") находятся граждане Украины - женщины и дети. С конца 2020 года Украина начала возвращать оттуда своих граждан.

Как сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, пятая спецоперация должна быть финальной. Сейчас в "Сирийском Курдистане" остается 11 семей граждан Украины. Все они вывезены из лагеря "Аль Холл", подготовлены к эвакуации, но находятся на карантине.