Умер первый директор Чернобыльской АЭС, который был осужден за взрыв на станции
Виктору Брюханову было 84 года.
В среду, 13 октября, скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Он возглавлял ЧАЭС от времени ее строительства до аварии в 1986 году.
Об этом сообщили на странице ГСП "Чернобыльская АЭС" в фейсбуке.
"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким умершего", - говорится в сообщении.
Виктор Брюханов возглавил дирекцию Чернобыльской АЭС в 1970 году и руководил работой станции до аварии в апреле 1986 года.
В июле 1988 года Брюханова вместе с бывшим главным инженером станции Николаем Фоминым приговорили к 10 годам заключения. Через пять лет бывшего директора досрочно освободили из тюрьмы.
В 2021-м СБУ выложила в открытый доступ секретные материалы КГБ о Чернобыльской катастрофе. Среди них есть доклад о взрыве, который подготовил Брюханов советскому руководству.