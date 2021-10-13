Умер первый директор Чернобыльской АЭС, который был осужден за взрыв на станции

В среду, 13 октября, скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Он возглавлял ЧАЭС от времени ее строительства до аварии в 1986 году.

Об этом сообщили на странице ГСП "Чернобыльская АЭС" в фейсбуке.

"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким умершего", - говорится в сообщении.

Виктор Брюханов возглавил дирекцию Чернобыльской АЭС в 1970 году и руководил работой станции до аварии в апреле 1986 года.

В июле 1988 года Брюханова вместе с бывшим главным инженером станции Николаем Фоминым приговорили к 10 годам заключения. Через пять лет бывшего директора досрочно освободили из тюрьмы.