Умер первый директор Чернобыльской АЭС, который был осужден за взрыв на станции

Виктору Брюханову было 84 года.

Умер первый директор Чернобыльской АЭС, который был осужден за взрыв на станции
Віктор Брюханов
Фото: facebook.com/ChornobylNPP

В среду, 13 октября, скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Он возглавлял ЧАЭС от времени ее строительства до аварии в 1986 году.

Об этом сообщили на странице ГСП "Чернобыльская АЭС" в фейсбуке.

"Сегодня на 85-м году ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов. Коллектив и администрация предприятия выражают свое глубокое соболезнование родным и близким умершего", - говорится в сообщении.

Виктор Брюханов возглавил дирекцию Чернобыльской АЭС в 1970 году и руководил работой станции до аварии в апреле 1986 года.

В июле 1988 года Брюханова вместе с бывшим главным инженером станции Николаем Фоминым приговорили к 10 годам заключения. Через пять лет бывшего директора досрочно освободили из тюрьмы.

В 2021-м СБУ выложила в открытый доступ секретные материалы КГБ о Чернобыльской катастрофе. Среди них есть доклад о взрыве, который подготовил Брюханов советскому руководству.

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