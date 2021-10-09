В Мелитополе нашли мертвым известного бизнесмена

В Мелитополе ушел из жизни основатель и руководитель молочно-жирового комбината "Южный" (ранее - "Молокозавод-Олком") Евгений Куценко.

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на полицию.

По данным "Депо.Запорожжья", Куценко совершил самоубийство.

В суточных сводках "скорой" фигурирует 53-летний мужчина, который повесился в Мелитополе на улице 50 лет Победы. "Бригада, прибывшая на вызов, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, констатировала смерть пострадавшего", - сообщили в областном центре экстренной медицинской помощи.

Информацию о самоубийстве изданию подтвердили в полиции.

Куценко, родившийся в 1968 году, был выходцем из влиятельного в Мелитополе клана покойного Олега Олексенко - нардепа и основателя группы компаний "Олком". Был женат на сестре Олексенко.

В 2014 году предприниматель вроде пытался застрелиться из-за развода, но выжил.

В 2017 году Куценко создал на базе мелитопольского молокозавода МЖК "Южный". Предприятие выпускает молочную продукцию под ТМ "Молочная река" и масло под ТМ Danken.