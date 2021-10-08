У пассажира самолета "Киев-Дублин" нашли полкило кокаина в коробке с конфетами-желейками

Составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

В международном аэропорту "Борисполь" у одного из авиапассажиров рейса "Киев-Дублин" обнаружили пол килограмма кокаина, спрятанные в коробке с конфетами.

Об этом сообщила Государственная таможенная служба.

"Киевские таможенники в сотрудничестве со Службой безопасности и пограничниками зафиксировали попытку перемещения кокаина на более 2 млн грн совсем юным гражданином одной из европейских стран, который улетал через аэропорт «Борисполь» в северо-западную Европу", - говорится в сообщении.

Таможенники провели досмотр багажа и личных вещей одного из авиапассажиров и обнаружили тайник с наркотиком в дорожном чемодане пассажира среди личных вещей.

Отмечается, что прозрачный пакет с прессованным веществом белого цвета находился в небольшой круглой подарочной коробке под разноцветными желейными конфетами популярного украинского бренда.

С помощью экспресс-анализатора таможенники обнаружили, что обнаруженное вещество - кокаин весом 0,5 кг.

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Кокаин изъято. Стоимость изъятого составляет более 2 млн грн", - сообщили в Таможенной службе.

Фото: facebook.com/UkraineCustoms

Напомним, ранее в порту "Южный" (город Южный, Одесская область) обнаружили 60 кг кокаина из Эквадора. Брикеты с наркотиками были спрятаны в технологических полостях морского рефрижераторного контейнера с бананами.