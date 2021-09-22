В Черкассах в кафе застрелили бизнесмена

Михаил Козлов скончался в больнице от полученных ранений.

В одном из кафе Черкасс утром 22 сентября случилась стрельба.

По данным Национальной полиции, неизвестный мужчина ранил посетителя кафе из неустановленного автоматического оружия и скрылся на автомобиле Skoda в неизвестном направлении. Раненый умер в третьей городской больнице.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Местные издания ZMI.ck.ua и Vikka.ua сообщают, что погибший - известный местный предприниматель Михаил Козлов. Он был соучредителем общественной организации "Организованная защита граждан" и частной охранной фирмы "Сталь".

Напомним, что сегодня также произошло покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира.