Умер актер Уилли Гарсон, известный по роли Стэнфорда в сериале "Секс и город"

Во вторник, 22 сентября, в возрасте 57 лет скончался американский актер Уилли Гарсон, известный широкой публике по роли Стэнфорда в сериале "Секс и город".

Об этом в инстаграме сообщил его приемный сын Нейт Гарсон.

"Я так тебя люблю, папа. Покойся с миром... Ты всегда был самым крутым, самым веселым и самым умным человеком из всех, кого я знал", - написал Нейт Гарсон.

Точной причины смерти актера СМИ не сообщают, однако, по информации Deadline, он умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Актер родился в 1964 году в Нью-Джерси. Ему удалось стать популярным благодаря ролям в американских ситкомах "Веселая компания" и "Семейные связи". Актер также сыграл одну из главный ролей в телесериале "Белый воротничок".

В общем Гарсон снялся в 160 фильмах и сериалах. В сериале "Секс и город" он исполнил роль близкого друга и доверенного лица героини Сары Джессики Паркер - Кэрри Брэдшоу. В последнее время актер снимался в приквеле к "Секс и город" - сериале "И просто так".

Ранее в сентябре умер актер Арт Метрано - Маузер с "Полицейской академии".