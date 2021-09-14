Лидер антивакцинаторов в Израиле умер от COVID-19

Находясь в больнице, Хай Шаулиан обвинил полицию в отравлении и попытке "ликвидировать" его.

Лидер антивакцинаторов в Израиле умер от COVID-19
Хай Шуліан
Фото: фейсбук Хая Шауліана

В понедельник, 13 сентября, в больнице "Вольфсон" в городе Холон скончался один из идеологов израильских антивакцинаторов Хай Шаулиан. Причиной его смерти стали осложнения, вызванные коронавирусной болезнью.

Как пишет израильское издание "Вести", Шаулиан регулярно публиковал в соцсетях призывы к отказу от прививок, а вакцины называл опасными для жизни. Кроме того, он утверждал, что эпидемия коронавируса - не более чем выдумка.

Заразившись коронавирусом, Шаулиан попал в больницу и провел там около недели. Течение болезни у него было тяжелым, и через короткое время начали отказывать жизненно важные системы организма.

11 сентября, когда состояние Хая Шаулиана резко ухудшилось, он разместил в Facebook пост со своей фотографией из больничной палаты. Под фото, где крупным планом изображено его лицо с кислородными трубками, Хай описал происходящее с ним.

"Я в критическом состоянии, не могу разговаривать и отвечать другим людям. Мне не хватает кислорода. Недостаток кислорода - это ужасная вещь", - написал он.

Шаулиан также призвал своих сторонников бороться с государством, которое, по его словам, "проводит преступное принуждение граждан".

Примерно за две недели до госпитализации Хай Шаулиан принимал активное участие в демонстрации протеста против введения санитарных норм зеленого стандарта. Во время уличных протестов его задержала полиция. Через некоторое время мужчина почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью.

Уже находясь на больничной койке, Шаулиан продолжил вести деятельность против вакцинации, обвинил полицейских в том, что его "пытались отравить", а также назвал происходящее "попыткой ликвидации".

Напомним, в августе американский радиоведущий-антивакцинатор Дик Фаррел умер от COVID-19. Перед смертью он призвал людей прививаться от коронавируса.

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