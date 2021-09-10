В Украине за сутки сделали рекордные 174 тысячи прививок от COVID-19
Первую прививка получили 14% населения, оба - 11%.
В Украине за сутки 9 сентября сделали рекордные 174 тысячи прививок от коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Первую дозу получили 67 042 человека, вторую - 106 573 человека.
С начала вакцинальной кампании привиты уже 5,79 млн человек (почти 14% населения), в том числе полностью - 4,62 млн (11,1% населения).
Самой популярной в Украине является вакцина Pfizer - 2,0 млн вакцинированных, на втором месте - Sinovac/Coronavac - 1,62 млн, далее следуют Moderna - 1,09 млн, AstraZeneca - 1,02 млн.
Общее количество сделанных прививок уже превысило 10,4 млн.
|Основні показники
|Значення
|Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії):
|5 789 254
|отримали одну дозу, усього
|5 789 252
|отримали дві дози, усього
|4 618 573
|щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|487 187
|щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|1 624 978
|щепленовакциною КОМІРНАТІ, усього
|2 032 287
|щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|537 765
|щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|19 252
|щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|1 087 785
|Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу):
|173 615
|отримали одну дозу, усього
|6 7042
|отримали дві дози, усього
|106 573
|щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього
|0
|щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього
|4 2167
|щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього
|6 4521
|щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього
|1 3622
|щеплено вакциною ЯНССЕН, усього
|0
|щеплено вакциною МОДЕРНА, усього
|5 3305
Напомним, что Министерство здравоохранения не планирует вводить карательные меры по отношению к тем, кто откажется от вакцинации, но им будут создавать "максимальные препятствия в доступе к публичным местам".