В Украине за сутки сделали рекордные 174 тысячи прививок от COVID-19

Первую прививка получили 14% населения, оба - 11%.

В Украине за сутки сделали рекордные 174 тысячи прививок от COVID-19
Фото: КМДА

В Украине за сутки 9 сентября сделали рекордные 174 тысячи прививок от коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Первую дозу получили 67 042 человека, вторую - 106 573 человека.

С начала вакцинальной кампании привиты уже 5,79 млн человек (почти 14% населения), в том числе полностью - 4,62 млн (11,1% населения).

Самой популярной в Украине является вакцина Pfizer - 2,0 млн вакцинированных, на втором месте - Sinovac/Coronavac - 1,62 млн, далее следуют Moderna - 1,09 млн, AstraZeneca - 1,02 млн.

Общее количество сделанных прививок уже превысило 10,4 млн.

Основні показники Значення
Кількість вакцинованих осіб від COVID-19 осіб (від початку кампанії): 5 789 254
отримали одну дозу, усього 5 789 252
отримали дві дози, усього 4 618 573
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 487 187
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 1 624 978
щепленовакциною КОМІРНАТІ, усього 2 032 287
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 537 765
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 19 252
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 1 087 785
Кількість вакцинованих від COVID-19 осіб (за добу): 173 615
отримали одну дозу, усього 6 7042
отримали дві дози, усього 106 573
щеплено вакциною КОВІШЕЛД, усього 0
щеплено вакциною КОРОНАВАК, усього 4 2167
щеплено вакциною КОМІРНАТІ, усього 6 4521
щеплено вакциною АСТРАЗЕНЕКА, усього 1 3622
щеплено вакциною ЯНССЕН, усього 0
щеплено вакциною МОДЕРНА, усього 5 3305

Напомним, что Министерство здравоохранения не планирует вводить карательные меры по отношению к тем, кто откажется от вакцинации, но им будут создавать "максимальные препятствия в доступе к публичным местам".

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