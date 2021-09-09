В результате пожара в ковидном отделении больницы Северной Македонии погибли 14 человек

Еще около 10 человек получили ранения.

В Северной Македонии в городе Тетово в результате пожара в модульном блоке больницы для больных коронавирусом погибли 14 человек. По предварительным данным, все они были пациентами. Пожар возник в результате взрыва кислородных баллонов, пишет "Радио Свобода".

Причина взрыва выясняется. На ликвидацию пожара спасателям понадобилось несколько часов, сообщил заместитель начальника пожарной охраны Тетово Сасо Трайцевски.

Ранения получили еще около десяти человек - и медперсонал, и пациенты, отмечают euronews.

Прокуратура распорядилась провести опознание тел погибших и выяснить, есть ли еще погибшие.

О количестве пациентов, находившихся в больничном модульном блоке для больных коронавирусом пока не сообщается.

Напомним, что ранее в сентябре в результате отключения системы подачи кислорода в мексиканском институте социального обеспечения (IMSS) погибли 10 пациентов с COVID-19.

В августе в одной из больниц роSSийского Владикавказа прорыв кислородной трубы привел к прекращению подачи кислорода пациентам. Девять человек, которые были подключены к системе искусственной вентиляции легких, умерли.

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