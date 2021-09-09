В Париже вооруженная группировка на 10 млн евро ограбила ювелирный дом Bvlgari
Полиция задержала трех подозреваемых, еще четверо - скрылись.
В Париже полиция задержала трех вооруженных подозреваемых в ограблении ювелирного магазина Bvlgari. Они похитили драгоценностей на 10 млн евро (более 30 млн гривен).
Правоохранители были вынуждены открыть огонь по автомобилю подозреваемых, сообщает CNN.
Ограбление произошло в недавно отремонтированном бутике на Вандомской площади в центре Парижа. В ходе преступления никто не пострадал.
Трое грабителей скрылись на машине, а еще четверо сообщников - на скутерах. После того, как полиция обстреляла машину, подозреваемые пустились в бегство пешком. Их арестовали.
"Это не первый случай, когда Вандомская площадь становится мишенью. Но они были вооружены не пистолетами. Использование крупнокалиберного оружия, риски такого рода случаются редко", - прокомментировал ограбление офицер полиции Нура Б.
Какое именно оружие использовали преступники - не уточняется.
В июле грабители похитили ювелирных изделий почти 2 млн евро из магазина Chaumet неподалеку от Елисейских полей. Похищенные предметы впоследствии нашли, а подозреваемых арестовали.
Также в июле в Париже совершили нападение на ювелирный магазин Dinh Van.
Напомним, в 2018 году в центре Парижа ограбили ювелирный дом на 4,5 млн евро. Грабители ворвались в магазин с топорами. Впоследствии парижские полицейские нашли часть похищенных украшений и драгоценностей.
Выявить похищенное удалось благодаря тому, что один из преступников не удержал сумку с драгоценностями и топорами, когда его мопед сбил пешехода во время бегства.