В Париже вооруженная группировка на 10 млн евро ограбила ювелирный дом Bvlgari

В Париже полиция задержала трех вооруженных подозреваемых в ограблении ювелирного магазина Bvlgari. Они похитили драгоценностей на 10 млн евро (более 30 млн гривен).

Правоохранители были вынуждены открыть огонь по автомобилю подозреваемых, сообщает CNN.

Ограбление произошло в недавно отремонтированном бутике на Вандомской площади в центре Парижа. В ходе преступления никто не пострадал.

Трое грабителей скрылись на машине, а еще четверо сообщников - на скутерах. После того, как полиция обстреляла машину, подозреваемые пустились в бегство пешком. Их арестовали.

"Это не первый случай, когда Вандомская площадь становится мишенью. Но они были вооружены не пистолетами. Использование крупнокалиберного оружия, риски такого рода случаются редко", - прокомментировал ограбление офицер полиции Нура Б.

Какое именно оружие использовали преступники - не уточняется.

В июле грабители похитили ювелирных изделий почти 2 млн евро из магазина Chaumet неподалеку от Елисейских полей. Похищенные предметы впоследствии нашли, а подозреваемых арестовали.

Также в июле в Париже совершили нападение на ювелирный магазин Dinh Van.

Напомним, в 2018 году в центре Парижа ограбили ювелирный дом на 4,5 млн евро. Грабители ворвались в магазин с топорами. Впоследствии парижские полицейские нашли часть похищенных украшений и драгоценностей.

Выявить похищенное удалось благодаря тому, что один из преступников не удержал сумку с драгоценностями и топорами, когда его мопед сбил пешехода во время бегства.