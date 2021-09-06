На Прикарпатье во время празднования в заведении общественного питания отравились 19 человек

18 пострадавших являются несовершеннолетними.

На Прикарпатье во время празднования в заведении общественного питания отравились 19 человек
Ілюстративне фото
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

Полиция Прикарпатья открыла уголовное производство по факту отравления 19 человек после празднования Дня знаний в заведении общественного питания.

В пресс-службе полиции Ивано-Франковской области сообщили, что инцидент произошел в селе Загвиздя. За 2 и 3 сентября в инфекционную больницу госпитализировали 10 детей и одного взрослого, еще 8 несовершеннолетних лечатся дома.

"Их предварительный диагноз от медицинских работников - острый гастроэнтерит. Состояние больных средней тяжести", - говорится в сообщении.

Правоохранители осуществляют досудебное расследование по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

По данным "Суспильного", отравление произошло в ресторане "Праздничный". Пострадали дети от 6 до 11 лет. Ресторан предварительно закрыли на 10 дней для установления причин отравления.

Напомним, в июле в Белой Церкви после питания в заведении отравились 10 человек. В них обнаружили сальмонеллез.



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