Дарья Белодед призналась, почему рассталась с олимпийским чемпионом спустя год отношений

Дарья Белодед – успешная украинская спортсменка. 20-летняя дзюдоистка после участия в Олимпийских играх в Токио дала откровенное интервью и рассказала, почему ей пришлось расстаться с итальянским чемпионом спустя год отношений.

Три года назад, когда Дарье Белодед было всего 17 лет, она встретила итальянца Фабио Базиле. 23-летний спортсмен был не только олимпийским чемпионом, но еще и чертовски привлекательным молодым человеком. Девушки бегали хвостиком за завидным женихом, но ему приглянулась именно украинка Даша, которая не проявляла ему никаких знаков внимания.

После первой встречи между ними завязалась переписка, а после новой встречи в Баку, где дзюдоистка выиграла чемпионат мира, между ними что-то закрутилось. В течение года пара встречалась несколько раз, примерно раз в месяц. Однако Фабио влюбился в красавицу-украинку, и ему хотелось большего. Именно это и стало причиной конца их отношений, ведь, как призналась, Дарья Белодед, сейчас для нее на первом месте спорт.

"Я в любом случае выбирала бы спорт, а не отношения. Он влюбился, хотел меня чаще видеть, а я говорила, что не могу: у меня тренировки. Ему было тяжелее, чем мне. Я решила расстаться навсегда, но это тяжело далось. Спустя столько времени мы общаемся, и он признается, что никого кроме меня не любил", — рассказала Дарья Белодед.

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Сейчас парень счастлив в отношения с тренером по дюзодо и кроссфиту Никой Антонис.

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