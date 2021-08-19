На Закарпатье ищут 4 детей, которые пошли в лес собирать чернику

К поиску детей привлечены почти 250 человек.

На Закарпатье ищут 4 детей, которые пошли в лес собирать чернику
Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

Вчера вечером на Закарпатье, вблизи села Порошкове Ужгородского района, исчезли четверо детей, которые пошли в лес собирать чернику.

По состоянию на 08:00 19 августа поиски детей продолжаются. К поисковым работам привлечены 73 человека и 8 единиц техники, 2 собаки, информируют в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"19 августа в 01:10 от дежурного Нацполиции в ГСЧС поступило сообщение, что 18 августа во время сбора ягод и грибов в лесном массиве вблизи с. Порошкове Ужгородского района потеряли ориентир и заблудились 4 детей цыганской национальности (2007- 2014 г.р.)", - говорится в сообщении.

В областном управлении полиции сообщают, что к поиску детей привлечены почти 250 человек: весь личный состав полиции Ужгородского районного управления полиции, сотрудники Главного управления полиции Закарпатья, кинологи, сопутствующие силы, спасатели, работники лесной охраны и волонтеры.

Фото: facebook.com/UA.ZakarpattyaPolice

"Ночью в полицию позвонила жительница села Порошкове Ужгородского района и сообщила, что дети ее сестры пошли в лес собирать ягоды, однако до позднего вечера так и не вернулись. Родные пытались самостоятельно разыскать детей, однако поиски не дали результатов", - сообщают в областной полиции.

Министр внутренних дел Денис Монастырский подчеркнул, что жизнь детей под угрозой, ведь ночью температура в лесу опускалась до 9 градусов.

"Ищем: Николая - 6 лет, Людмилу - 5 лет, Машу - 7 лет, Даниэлу - 8 лет. Николай - черноволосый, худощавый. Одет в сапоги, свитер черного цвета, черные спортивные штаны. Людмила - блондинка, худая. Одета в синее платье и сапожки. Маша - блондинка, худая. Одета в спортивки и сапожки. Даниэла - светловолосая, худенькая. Одета в черное платье и сапожки", - сообщил глава МВД в фейсбуке.

Напомним, 15 августа в Карпатах нашли 6-летнего Алексея Стефанцива из Коломыи, который накануне отстал от туристической группы и потерялся.

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