Украинка впервые в истории отечественного альпинизма покорила вторую по высоте горную вершину Земли

Сегодня в 8:42 по местному времени Ирина Галай поднялась на вторую по высоте горную вершину Земли К2 (Чогори), сообщает sportarena.com.

Высота К2 - 8611 метров, она расположена в горной системе Каракорум к юго-западу от Гималаев.

Из-за чрезвычайной сложности восхождения К2 также называют "Дикой горой", а в мире альпинистов - горой-убийцей. Уровень смертности во время восхождения на К2 составляет рекордные 23 процента. То есть восхождение каждого четвертого альпиниста на К2 заканчивалось трагедией.

Свое восхождение Ирина посвятила 30-летию Независимости Украины.

Галай развенчала миф, что на К2 могут подняться только профи, как до этого считали в мире альпинизма. Ира стала первой украинкой, которой удалось взойти на К2.

Вместе с Галай на Чогори поднялся Дмитрий Семененко из Днепра, который совершил свое восхождение без кислородной маски. Сейчас Ирина и Дмитрий спускаются с вершины.