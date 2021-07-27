Киевлянин получил подозрение за то, что приставил пистолет к голове другому водителю во время конфликта на парковке

Его действия квалифицировали как угрозу убийством.

Национальная полиция сообщила о подозрении жителю пригорода столицы за то, что он угрожал пистолетом другому водителю во время дорожного конфликта.

Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Событие, о котором 21 июля сообщил паблик "Киев Оперативный", произошла во дворе ЖК "София от Мартынова" в Софиевской Борщаговке.

"Суть конфликта проста - водитель Skoda заблокировал моё авто. Я попросил человека поставить в следующий раз авто ровно. На что было сказано: "Кто ты такой, чтобы мне указывать, как парковаться". Я ответил: "Вместо того, чтобы извиниться и уехать - вы начинаете конфликт". Как итог, он попытался ударить меня дверью своего авто и потом достал предмет, очень похожий на пистолет", - рассказал паблику пострадавший.

Полиция заинтересовалась этим случаем, и через несколько дней нашла виновника.

Подозреваемый - 40-летний мужчина. Его неадекватные действия квалифицировали по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до двух лет.

Фото: kv.npu.gov.ua

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