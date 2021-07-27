На Львовщине двое детей госпитализированы из-за укуса змеи, оба - в состоянии средней тяжести

В ДСНС призвали осторожно вести себя в местах, где можно встретить змей.

Во Львовской области за 26 июля из-за укусов змей госпитализировали двух детей. Девочка 2011 рождения, жительница с. Верхняя Яблоновка, попала в реанимацию в состоянии средней тяжести, сообщили в пресс-службе ДСНС на Львовщине.

Ее диагноз - укус змеи в голеностопной сустав левой ноги.

Вечером того же дня к спасателям поступило сообщение, что в приемное отделение Яворовской центральной районной больницы поступил парень, 2005 года рождения, житель с. Рогизно Яворовского района, с диагнозом - укус змеи пальца правой стопы. Состояние пострадавшего - средней тяжести.

"Главное управление ДСНС Украины во Львовской области предостерегает жителей области быть осторожными и внимательными отправляясь в лес или на природу. Если случайно увидели пресмыкающегося рядом с собой - не паникуйте, не приближайтесь и не делайте резких движений, а спокойно отойдите", - посоветовали спасатели.

Они добавили, что в пресмыкающихся плохое зрение и слух, но своим телом они очень хорошо улавливают колебания земли на расстоянии 10-15 метров.

"Будьте внимательны в местах, где можно встретить пресмыкающихся: высокая трава, кусты, лес. Отправляясь в лес лучше надевать высокую, плотную обувь, которую змея не прокусит", - отметили в ДСНС во Львовской области.

Напомним, что за 8 июля на Прикарпатье трое детей попали в реанимацию из-за укусов змей. За шесть месяцев 2021 года в Украине от укусов змей пострадали более двух десятков человек.