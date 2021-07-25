На его счету по меньшей мере восемь жертв, но, вероятно, намного больше.

В субботу, 24 июля, в американской тюрьме умер серийный убийца Родни Алкала, жертвами которого стали по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщила тюремная администрация штата Калифорния.

Убийцу несколько раз приговаривали к смертной казни, но казнь так и не состоялась из-за моратория, который действует в Калифорнии. Он дожил до 77 лет и умер от старости.

Алькалу впервые приговорили к смертной казни еще в 1980 году за похищение и убийство 12-летней Робин Самсо в Лос-Анджелесе.

Однако Верховный суд Калифорнии отменил приговор и назначил новое рассмотрение. Повторный суд состоялся в 1986 году, Алькалу снова приговорили к смерти за убийство девочки, но и этот приговор отменили в 2003 году.

Следователи нашли доказательства причастности Алькалы к убийству четырех других женщин, и в 2010 году преступника третий раз приговорили к смертной казни за убийство пяти человек в течение 1977-1979 годов.

Кроме того, в 2013 году он был приговорен к 25 годам лишения свободы за убийство двух женщин в Нью-Йорке в 1971 и 1977 годах.

В 2016 году прокуратура штата Вайоминг обвинила Алькалу в убийстве еще одной женщины в 1978 году.

Таким образом, на счету убийцы по меньшей мере восемь жертв, однако следователи или подозревали Алькалу, или связывали его с другими убийствами в Калифорнии, Нью-Йорке, Нью-Гемпшире, Аризоне и штате Вашингтон.

Алькала получил прозвище "Убийца из игры знакомств", поскольку в 1978 году принял участие в телепередаче "Игра знакомств", в которой женщина вслепую выбирает одного из трех мужчин для свидания.

На данный момент в камерах смертников в Калифорнии находится около 700 заключенных, но губернатор Гэвин Ньюсом ввел мораторий на смертную казнь.