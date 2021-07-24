В Киеве полиция провела спецоперацию из-за нападения на мужчину

В Киеве правоохранители задержали двух мужчин за разбойное нападение на местного жителя.

Об этом сообщили в столичной полиции.

"Вчера вечером в Соломенское управление полиции поступило сообщение о том, что в квартире на Краснозвездном проспекте трое мужчин ограбили местного жителя. По указанному адресу немедленно выехали наряды патрульных полицейских, следственно-оперативная группа районного управления полиции и врачи", - говорится в сообщении.

Как рассказал начальник Соломенского управления полиции Василий Зварыч, трое злоумышленников договорились с потерпевшим о встрече в его квартире.

"Мы выяснили, что во время личной встречи мужчины связали заявителя и, угрожая пистолетом, отобрали у него 3 000 долларов США , 3 000 евро и около 5 000 гривен. По описанию, которое предоставил нам потерпевший, мы начали поиски злоумышленников", - отметил он.

В Киеве была проведена специальная полицейская операция, в ходе которой патрульные полицейские остановили нападавших на улице Малышко. Их задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ими оказались жители столицы и Киевской области, 1992 и 1994 рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении.

"В настоящее время усилия правоохранителей направлены на установление третьего злоумышленника для привлечения его к уголовной ответственности. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества", - добавил Зварыч.

Напомним, в Киевской области перед судом предстанут участники разбойной банды, похитившие драгоценный бриллиант стоимостью более 300 тысяч долларов.