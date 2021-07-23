После ливня в Одессе рекомендуют не купаться в море

После ливней в Одессе рекомендуется временно воздержаться от купания в море.

Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

По данным управления Держпродспоживслужбы в Одесской области, в связи с ливневыми осадками, которые прошли в городе 22 июля, в акваторию городских пляжей попало большое количество поверхностных вод.

"С целью недопущения ухудшения эпидемиологической ситуации в летний период и профилактики заболеваний, передающихся водным путем, Главное управление Держпродспоживслужбы в Одесской области рекомендует временно воздержаться от морского водопользования до особого распоряжения", - сказано в сообщении.

Напомним, в Одессе в результате мощного ливня затопило магазины и сорвало асфальт. В ДСНС сообщали, что в городе за ночь выпало 80% месячной нормы осадков.

В то же время в мэрии утверждали, что ночью в городе выпала двухмесячная норма осадков, из-за чего Одесса оказалась на грани экологической катастрофы.