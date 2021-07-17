С сегодняшнего дня на всех муниципальных пляжах Киева запрещено купаться

С субботы, 17 июля, на всех муниципальных пляжах Киева вывешиваются красные флаги, то есть на них запрещено купаться.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии «Плесо».

В КП подчеркивают, что соответствующий статус устанавливается с профилактической целью.

"При длительной аномальной жаре в водных объектах происходит активное "цветение" воды - размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается", - пояснили в предприятии.

Поэтому для предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней, всем 14 официальным пляжам Киева присвоен временный статус "Не купаться". О снятии этого статуса будет сообщено отдельно.

В то же время, территории пляжей остаются открытыми для отдыха и досуга на берегу.