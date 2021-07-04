Ялту снова подтапливает, дожди не прекращаются с ночи

Также затопило ряд населенных пунктов в Бахчисарайском районе.

Фото: "Минстрой Крыма"

В Ялте в воскресенье, 4 июля, сообщили о новых подтоплениях из-за осадков.

Об этом пишут Крым.Реалии.

"Голова" города Янина Павленко заявила, что дождь в городе не прекращается с ночи.

"Ситуация под контролем, все службы города, а также сотрудники МЧС работают на местах, оперативно устраняют последствия стихии. Убирают засорения ливневых канализаций, пилят деревья, которые упали, отводят воду от домов", - заверила Павленко.

Из-за дождей в Крыму подтапливается ряд населенных пунктов в Бахчисарайском районе, есть опасность выхода из берегов рек Бельбек и Коккозка, сообщил "роSSийский глава" Крыма Сергей Аксенов.

В селе Новобобровское Байдарской долины под Севастополем вышла из берегов река Бага, сообщила местная "власть", одна из дорог оказалась заблокированной.

5 июля в западных, южных, восточных и центральных районах полуострова прогнозируются дальнейшие сильные ливни (30-50 мм). В связи с этим на реках ожидаются подъемы уровней воды, предупреждали утром в воскресенье в крымском МЧС.

По данным крымских спасателей, в период с 16 по 18 июня 2021 года из-за обильных осадков в Ялте и восточном Крыму подтоплено 426 придомовых территорий, из них 356 домовладений и 18 социально значимых объектов.

Всего из зоны подтоплений эвакуированы 1 783 человека.

Напомним, в результате потопа в июне в Ялте погиб человек, еще 8 пострадали, один пропал без вести.

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