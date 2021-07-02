Более двух миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19

За минувшие сутки были привиты 90 959 человек.

Более двух миллионов украинцев получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19
Фото: пресслужба Державної прикордонної служби

В Украине более двух миллионов человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"С начала вакцинальной кампании были привиты 2 001 132 человека, из них получили 1 дозу - 2 001 130 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 766 483 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего было сделано 2 767 613 прививок" , - говорится в сообщении.

За минувшие сутки были привиты 90 959 человек. Одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы - 55 487 человек.

В течение суток работали 572 мобильные бригады, 1 546 пунктов вакцинации и 22 центра иммунизации.

По состоянию на 1 июля в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине могут начать комбинировать вакцины от ковида различных производителей. Речь идет о комбинировании м-РНК-вакцин - Pfizer и Moderna.

Ранее исследования показывали высокую эффективность комбинации AstraZeneca и м-РНК-вакцин против ковида. Вакцину Moderna, по словам Ляшко, в Украину могут поставить из США уже в июле по инициативе COVAX. Речь идет о 2 млн доз, которых достаточно для вакцинации одного миллиона человек.

Сейчас в Украине прививки от коронавируса делают вакцинами AstraZeneca, Pfizer и Sinovac.

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