На курорте в Турции вспыхнули лесные пожары, украинские туристы не пострадали
Погиб один из ликвидаторов пожара, гражданские не пострадали.
В районе популярного турецкого курорта Мармарис вспыхнули масштабные лесные пожары.
Как сообщает Hurriyet, огонь охватил лесные массивы вблизи отелей и поселений в прибрежном районе Ичмелер после того, как температура поднялась выше сезонных норм.
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К борьбе с огнем, быстрому распространению которого способствует ветер, привлекли авиацию и спецтехнику.
Известно, что жертвой пожара стал один из его ликвидаторов. О пострадавших среди гражданских не сообщается.
Министр Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии держать ситуацию на особом контроле, сообщили в украинском МИД.
Как отметил в твиттере спикер МИД Олег Николенко, пострадавших среди гражданских, в частности украинцев, нет.