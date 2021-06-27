На курорте в Турции вспыхнули лесные пожары, украинские туристы не пострадали

Погиб один из ликвидаторов пожара, гражданские не пострадали.

В районе популярного турецкого курорта Мармарис вспыхнули масштабные лесные пожары.

Фото: twitter.com

Как сообщает Hurriyet, огонь охватил лесные массивы вблизи отелей и поселений в прибрежном районе Ичмелер после того, как температура поднялась выше сезонных норм.

К борьбе с огнем, быстрому распространению которого способствует ветер, привлекли авиацию и спецтехнику.

Фото: twitter.com

Фото: twitter.com

Известно, что жертвой пожара стал один из его ликвидаторов. О пострадавших среди гражданских не сообщается.

Министр Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии держать ситуацию на особом контроле, сообщили в украинском МИД .