Плавкран "Захарий" после ремонта вернулся к строительству вантового моста в Запорожье

В настоящее время проводится монтаж второй секции верховой части пролетного строения вантового моста.

Плавкран "Захарий" после ремонта вернулся к строительству вантового моста в Запорожье

Крупнейший в Европе плавкран грузоподъемностью 800 тонн LK-800 "Захарий" после ремонта, проведенного в Херсонском судоремонтном заводе, уже вернулся в Запорожье и приступил к работе на флагманском объекте программы Президента Владимира Зеленского «Большая стройка» - сооружении Запорожских мостов. Об этом сообщает Запорожская ОГА.

Сейчас с помощью «Захария» проводится монтаж второй секции верховой части пролетного строения вантового моста. Первая секция весом 720 тонн и длиной 84 метра была установлена еще в апреле.

В начале мая плавкран получил повреждения, столкнувшись с подводной скалой. После проведенного ремонта LK-800 полностью готов к работе.

За время его ремонта на строительной площадке в районе Кривой бухты уже были собраны 6 пролетных секций, каждая весом около 800 тонн. Пять из них «Захарий» установит на верховой части моста, шестую - уже на низовой. Всего таких секций должно быть установлено 12.

Вантовый мост через Днепр является главным объектом большого мостового комплекса, в который входит также балочный мост между островом Хортица и Хортицким районом Запорожья. Движение по первой части этого моста было открыто еще в конце прошлого года.

Всего же Запорожские мосты, строящиеся по президентской программе «Большая стройка», имеют общую протяженность 9 км и включают 6 транспортных развязок и 27 искусственных сооружений.

Независимый технадзор за выполнением работ на главном объекте «Большой стройки» осуществляют Укравтодор и австрийская компания iC-consulenten.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы «Большая стройка» Кирилл Тимошенко заявил, что в 2021 году в Украине будет построено и восстановлено 150 мостов и искусственных сооружений, а также 6500 км дорог государственного и местного значения.

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