Из-за непогоды обесточены 117 населенных пунктов в восьми областях

В Днепре подтопленными остаются 31 частный жилой дом и 128 домохозяйств.

Из-за непогоды обесточены 117 населенных пунктов в восьми областях
Фото: dtek-dnem.com.ua

По состоянию на 07:00 среды, 16 июня, из-за порывов ветра и грозы в Украине обесточены 177 населенных пунктов в восьми областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Днепропетровской области обесточены 47 населенных пунктов, в Донецкой - 39, в Полтавской - 28, в Кировоградской - 27, в Черкасской - 21, в Киевской - 11, в Черновицкой - 3, в Запорожской - 1.

Кроме того, в г. Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах по состоянию на 07:00 в результате интенсивных дождей, продолжавшихся в течение дня 15 июня, частично подтопленными остаются 31 частный жилой дом и 128 домохозяйств.

"Со 2 июня всего было частично подтоплено 109 частных жилых домов и 200 подворий. Жертв и пострадавших в результате подтоплений нет", - говорится в сообщении.

15 июня подразделения ГСЧС в Днепре откачали 12 026 кубометров воды (с начала работ - 333 959 кубометров), были привлечены 19 человек и 12 единиц техники (в том числе 6 мотопомп).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Дженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена АффлекаДженнифер Лопес решилась на переезд ради Бена Аффлека
В Киеве отменили вакцинацию против ковида в МВЦ 19-20 и 26-27 июня из-за праздниковВ Киеве отменили вакцинацию против ковида в МВЦ 19-20 и 26-27 июня из-за праздников
Из-за аварии на аттракционе в Николаевской области пострадали три человекаИз-за аварии на аттракционе в Николаевской области пострадали три человека
В Харькове задержали мужчину, который разгуливал по городу с боевой гранатойВ Харькове задержали мужчину, который разгуливал по городу с боевой гранатой
Трех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - ДенисоваТрех пациентов Одесской психбольницы вывезли "скорой" на кладбище, - Денисова
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве отменили вакцинацию против ковида в МВЦ 19-20 и 26-27 июня из-за праздниковВ Киеве отменили вакцинацию против ковида в МВЦ 19-20 и 26-27 июня из-за праздников
Из-за аварии на аттракционе в Николаевской области пострадали три человекаИз-за аварии на аттракционе в Николаевской области пострадали три человека
Из-за падения электроопоры в Киеве перекрыли движение на улице ПухловскойИз-за падения электроопоры в Киеве перекрыли движение на улице Пухловской
В Покрове пьяный мужчина задушил ребенка из-за ссоры с матерьюВ Покрове пьяный мужчина задушил ребенка из-за ссоры с матерью
В Днепре из-за сильных дождей подтопило более 100 домов и 200 дворовВ Днепре из-за сильных дождей подтопило более 100 домов и 200 дворов
Из-за ковида умерли еще 10 киевлянИз-за ковида умерли еще 10 киевлян
Минздрав: из-за ношения маски у вас не будет нехватки кислорода и отравления углекислым газомМинздрав: из-за ношения маски у вас не будет нехватки кислорода и отравления углекислым газом
Минздрав: из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделенияМинздрав: из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделения
В Киеве из-за ковида умерло 7 человекВ Киеве из-за ковида умерло 7 человек
В Киеве из-за аварии на водопроводе затопило улицу Антоновича возле Ocean PlazaВ Киеве из-за аварии на водопроводе затопило улицу Антоновича возле Ocean Plaza
Последние новости
Подгружаем последние новости