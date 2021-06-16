Из-за непогоды обесточены 117 населенных пунктов в восьми областях

По состоянию на 07:00 среды, 16 июня, из-за порывов ветра и грозы в Украине обесточены 177 населенных пунктов в восьми областях. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В частности, в Днепропетровской области обесточены 47 населенных пунктов, в Донецкой - 39, в Полтавской - 28, в Кировоградской - 27, в Черкасской - 21, в Киевской - 11, в Черновицкой - 3, в Запорожской - 1.

Кроме того, в г. Днепр в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах по состоянию на 07:00 в результате интенсивных дождей, продолжавшихся в течение дня 15 июня, частично подтопленными остаются 31 частный жилой дом и 128 домохозяйств.

"Со 2 июня всего было частично подтоплено 109 частных жилых домов и 200 подворий. Жертв и пострадавших в результате подтоплений нет", - говорится в сообщении.

15 июня подразделения ГСЧС в Днепре откачали 12 026 кубометров воды (с начала работ - 333 959 кубометров), были привлечены 19 человек и 12 единиц техники (в том числе 6 мотопомп).