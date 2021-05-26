В Украине подтвердили 3 395 новых случаев COVID-19, 14 987 человек выздоровели

За прошедшие сутки, 25 мая, в Украине лабораторно подтвердили 3 395 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 154 ребенка и 73 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Выздоровели за сутки 14 987 человек, госпитализированы 1 778 пациентов, 208 больных ковидом умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев вчера зарегистрировано в г. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 189 858 человек, выздоровели 1 990 051 человек, зафиксировано 49 893 связанных с коронавирусной болезнью летальных случая.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 385 случаев;

- 385 случаев; Винницкая область - 97 случаев;

Волынская область - 64 случая;

Днепропетровская область - 277 случаев;

Донецкая область - 149 случаев

Житомирская область - 54 случая;

Закарпатская область - 83 случая;

Запорожская область - 219 случаев;

Ивано-Франковская область - 54 случая;

Киевская область - 208 случаев;

Кировоградская область - 73 случая;

Луганская область - 68 случаев;

Львовская область - 172 случая;

Николаевская область - 154 случая;

Одесская область - 81 случай;

Полтавская область - 61 случай;

Ровенская область - 185 случаев;

Сумская область - 93 случая;

Тернопольская область - 68 случаев;

Харьковская область - 328 случаев;

Херсонская область - 176 случаев;

Хмельницкая область - 93 случая;

Черкасская область - 105 случаев;

Черновицкая область - 54 случая;

Черниговская область - 94 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.