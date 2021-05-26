В Украине подтвердили 3 395 новых случаев COVID-19, 14 987 человек выздоровели

Госпитализированы 1 778 пациентов, 208 больных ковидом умерли.

В Украине подтвердили 3 395 новых случаев COVID-19, 14 987 человек выздоровели
Фото: kyivcity.gov.ua

За прошедшие сутки, 25 мая, в Украине лабораторно подтвердили 3 395 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 154 ребенка и 73 медработника.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Выздоровели за сутки 14 987 человек, госпитализированы 1 778 пациентов, 208 больных ковидом умерли.

Наибольшее количество подтвержденных случаев вчера зарегистрировано в г. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 2 189 858 человек, выздоровели 1 990 051 человек, зафиксировано 49 893 связанных с коронавирусной болезнью летальных случая.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев - 385 случаев;
  • Винницкая область - 97 случаев;
  • Волынская область - 64 случая;
  • Днепропетровская область - 277 случаев;
  • Донецкая область - 149 случаев
  • Житомирская область - 54 случая;
  • Закарпатская область - 83 случая;
  • Запорожская область - 219 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 54 случая;
  • Киевская область - 208 случаев;
  • Кировоградская область - 73 случая;
  • Луганская область - 68 случаев;
  • Львовская область - 172 случая;
  • Николаевская область - 154 случая;
  • Одесская область - 81 случай;
  • Полтавская область - 61 случай;
  • Ровенская область - 185 случаев;
  • Сумская область - 93 случая;
  • Тернопольская область - 68 случаев;
  • Харьковская область - 328 случаев;
  • Херсонская область - 176 случаев;
  • Хмельницкая область - 93 случая;
  • Черкасская область - 105 случаев;
  • Черновицкая область - 54 случая;
  • Черниговская область - 94 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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