В Украине подтвердили 3 395 новых случаев COVID-19, 14 987 человек выздоровели
Госпитализированы 1 778 пациентов, 208 больных ковидом умерли.
За прошедшие сутки, 25 мая, в Украине лабораторно подтвердили 3 395 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 154 ребенка и 73 медработника.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Выздоровели за сутки 14 987 человек, госпитализированы 1 778 пациентов, 208 больных ковидом умерли.
Наибольшее количество подтвержденных случаев вчера зарегистрировано в г. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.
За все время пандемии в Украине заболели 2 189 858 человек, выздоровели 1 990 051 человек, зафиксировано 49 893 связанных с коронавирусной болезнью летальных случая.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев - 385 случаев;
- Винницкая область - 97 случаев;
- Волынская область - 64 случая;
- Днепропетровская область - 277 случаев;
- Донецкая область - 149 случаев
- Житомирская область - 54 случая;
- Закарпатская область - 83 случая;
- Запорожская область - 219 случаев;
- Ивано-Франковская область - 54 случая;
- Киевская область - 208 случаев;
- Кировоградская область - 73 случая;
- Луганская область - 68 случаев;
- Львовская область - 172 случая;
- Николаевская область - 154 случая;
- Одесская область - 81 случай;
- Полтавская область - 61 случай;
- Ровенская область - 185 случаев;
- Сумская область - 93 случая;
- Тернопольская область - 68 случаев;
- Харьковская область - 328 случаев;
- Херсонская область - 176 случаев;
- Хмельницкая область - 93 случая;
- Черкасская область - 105 случаев;
- Черновицкая область - 54 случая;
- Черниговская область - 94 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.