В Николаеве задержали подозреваемого в убийстве историка Щукина

Правоохранители Николаевщины при силовой поддержке бойцов КОРДа и под процессуальным руководством прокуратуры 25 мая задержали местного жителя, причастного к убийству историка-краеведа Владимира Щукина.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Как сообщалось, 14 мая в полицию позвонил житель одного из домов по проспекту Центральному и сообщил, что дверь квартиры его соседа - известного в городе историка-краеведа - открыта, а сам он лежит на полу.

В результате ряда проведенных следственных и разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в убийстве и его местонахождение. Им оказался 29-летний житель Николаева.

"Злоумышленник познакомился с потерпевшим в одной из социальных сетей накануне убийства и, встретившись в его доме, нанес 67-летнему николаевцу многочисленные ножевые ранения в ходе конфликта на почве внезапно возникших неприязненных отношений", - рассказал начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет.

Фото: npu.gov.ua

Во время обыска в квартире подозреваемого полицейские обнаружили вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертизу.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса) и будут ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, 14 мая в собственной квартире в Николаеве нашли мертвым известного ученого, кандидата исторических наук, краеведа Владимира Щукина. Он был преподавателем в Национальном университете имени Сухомлинского, заведовал кафедрой в Николаевском институте права Одесской национальной юридической академии, был автором целого ряда книг и научных трудов. Осмотрев тело 67-летнего мужчины, правоохранители обнаружили на нем повреждения головы и ножевые ранения.