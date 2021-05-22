На Львовщине подстрелили полицейского и двух лесничих

Их ранили во время документирования незаконной вырубки леса.

На Львовщине полицейские задержали злоумышленника, стрелявшего в полицейского и двух лесничих.

Об этом сообщили в областном управлении полиции.

Вечером 21 мая в лесном массиве близ села Лешнев Бродовского района правоохранители обнаружили подводу с бревнами сосны.

Около 00:15, во время документирования факта незаконной вырубки леса, с противоположного берега реки неизвестный выстрелил из неустановленного огнестрельного оружия. Ранения получили 20-летний сотрудник полиции и два лесничих - 34-летний мастер леса и 49-летний инженер лесного хозяйства, сотрудники Бродовского лесхоза.

После этого злоумышленник скрылся на мотоцикле.

На месте происшествия работали оперативники управления уголовного розыска во Львовской области, следователи следственного управления полиции Львовщины, кинологи, эксперты-криминалисты, сотрудники криминалистической лаборатории.

Вскоре правоохранители установили личность злоумышленника, которым оказался 19-летний местный житель. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Также установлено, что выстрелы были осуществлены из охотничьего ружья.

Полицейского с проникающим огнестрельным ранением шеи госпитализировали, работники лесной охраны после осмотра врачей от госпитализации отказались. В настоящее время угрозы жизни раненых нет.

Следователи отделения №1 Золочевского районного отдела полиции открыли уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

Досудебное расследование продолжается.

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